Bursa'da feci kaza! 2 otomobil kullanılamaz hale geldi!

Bursa’da feci bir kaza meydana geldi. Bir otomobil çimleri sulayan sulama tankerine arkadan çarptı. 4 aracın karıştığı feci kazada 1 kişinin ağır 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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Bursa'da feci kaza! 2 otomobil kullanılamaz hale geldi!

Meydana gelen feci kaza, Merkez Nilüfer İlçesi Beşevler Mahallesi İzmir Yolu üzerinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Osmangazi istikametine seyir halinde olan 41 ED 712 plakalı aracın sürücüsü seyir halindeyken önündeki çim sulama tankerini fark etmeyerek arkadan hızla çarpıp yola savruldu.

Bursa'da feci kaza! 2 otomobil kullanılamaz hale geldi!

1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Aynı istikamette seyir halinde olan 16 MA 9762 plakalı araç ve 16 JKN 94 plakalı servis aracı duramayınca, yola savrulan otomobile çarptı.

Bursa'da feci kaza! 2 otomobil kullanılamaz hale geldi!

Feci kazada 41 ED 712 plakalı araçta bulunanlardan 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralanırken, servis aracında ve 16 MA 9762 plakalı otomobilde bulunanlardan ise 2 kişi hafif yaralandı.

Bursa'da feci kaza! 2 otomobil kullanılamaz hale geldi!

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışanları kurtararak sağlık çalışanlara teslim etti.

Bursa'da feci kaza! 2 otomobil kullanılamaz hale geldi!

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bursa'da feci kaza! 2 otomobil kullanılamaz hale geldi!

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle 2 otomobil kullanılamaz hale gelirken, Bursa-İzmir Yolu’nun Bursa’ya gidiş istikameti kısa süre trafiğe kapandı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Bursa'da feci kaza! 2 otomobil kullanılamaz hale geldi!

Bursa'da feci kaza! 2 otomobil kullanılamaz hale geldi!

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