Bursa'da fuhuş zanlısı ceza evinden izinli çıkarak kadın cinayeti işledi

Fuhşa teşvik suçundan cezaevinde yatarken izinli çıkan N.S Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesindeki B.Ş'nin evine geldiği öğrenildi meydana geldi.

EKMEK BIÇAĞIYLA YARALADI

Para konusunda çıkan anlaşamazlık nedeniyle N.S. ile B.Ş., arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle mutfaktaki ekmek bıçağını alan N.S., B.Ş.'yi sırtından ve ayağından 5 bıçak darbesi ile yaralayarak olay yerinden kaçtı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kanlar içerisinde yere yığılan kadının komşuları bağrışma seslerini duyunca Bursa İl Jandarma Komutanlığına ihbarda bulundu. Ekipler, verilen adresteki evin kilitli kapısını kırarak içeri girdiğinde kanlar içerisinde yerde yatan B.Ş. ile karşılaştı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

TARTIŞMA NEDENİ KADIN TİCARETİYDİ

Olayda kullanılan ekmek bıçağı evin içinde bulunurken, 44 yaşındaki N.S. ise Gürsu ilçesindeki ev adresinde kısa bir süre sonra jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Uzun zamandır fuhuş ve kadın ticareti yaptığını itiraf eden N.S.; B.Ş. ile kadın ticareti anlaşmazlığı sebebiyle kavga ettiklerini, o esnada mutfaktaki ekmek bıçağını alarak B.Ş.'nin sırtından ve ayağından 5 bıçak darbesi ile yaralayarak olay yerinden kaçtığını söyledi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.