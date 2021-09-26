Bursa’da garip ölüm! Aracına koyduğu semaver tarafından zehirlendi
BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 45 yaşındaki Feridun Dan ısınmak amacıyla arabasına semaver yerleştirmişti. Semaver’den zehirlenen Dan, hayata gözlerini yumdu.
Mustafakemalpaşa ilçesi kırsal Sünlük Mahallesi'nde sabah vakitlerinde gerçekleşen olayda, ilçede köftecilik yapan Feridun Dan’a ulaşamayan arkadaşı sabah 16 JL 707 plakalı aracının yanına gitti.
HAREKETSİZ BİR ŞEKİLDE DURUYORDU
Aracın kapısını açan kişi Feridun Dan’ı hareketsiz bir şekilde görünce, jandarma ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
ÖLDÜĞÜ TEŞHİSİ KONDU
Olay mahalline sevk edilen sağlık ekipleri, Feridun Dan’ın öldüğü teşhisini koydu. Isınmak için aracına koyduğu semaverden zehirlendiği düşünülen Dan’ın, kesin ölüm sebepi otopsi sonrası anlaşılacak.