Bursa’da gece bekçisi ortalığı ayağa kaldırdı!

Edinilen bilgiye göre, gece yarısı Gençosman Mahallesi'ndeki ayakkabıcı dükkanlarının bulunduğu hanın gece bekçisi polisi arayarak içeride şüpheli 3 kişinin gezdiğini ihbar etti. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ve gece kartalı sevk edildi. Hana giren polis ve bekçiler ellerinde fener ve joplarla her yerde hırsız aradı. Yaklaşık 1 saat süren arama sonrası şüpheli izine rastlanmadı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI