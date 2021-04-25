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  3. Bursa’da gece bekçisi ortalığı ayağa kaldırdı!

Bursa’da gece bekçisi ortalığı ayağa kaldırdı!

Bursa'da gece bekçisi ayakkabıcıların bulunduğu handa şüpheli 3 kişiyi gördüğünü iddia ederek polislere haber verdi. Olay yerine gelen polis ve bekçiler ellerinde jop ve fenerlerle hanın her yerinde hırsız aradı.

Bursa’da gece bekçisi ortalığı ayağa kaldırdı!

Edinilen bilgiye göre, gece yarısı Gençosman Mahallesi'ndeki ayakkabıcı dükkanlarının bulunduğu hanın gece bekçisi polisi arayarak içeride şüpheli 3 kişinin gezdiğini ihbar etti. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ve gece kartalı sevk edildi. Hana giren polis ve bekçiler ellerinde fener ve joplarla her yerde hırsız aradı. Yaklaşık 1 saat süren arama sonrası şüpheli izine rastlanmadı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Bursa’da gece bekçisi ortalığı ayağa kaldırdı!

Bursa’da gece bekçisi ortalığı ayağa kaldırdı!

Bursa’da gece bekçisi ortalığı ayağa kaldırdı!

Bursa’da gece bekçisi ortalığı ayağa kaldırdı!

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