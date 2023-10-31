Bursa'da halk otobüsü şoförü psikolojim bozuldu diyerek tüm yolcuları indirdi, seferi iptal etti!

Bursa'da halk otobüsü şoförünün, kadın yolcuların çok konuşmasından psikolojisi bozuldu. Yolcuların çok konuşmasını bahane eden şoför, durakta bütün yolcuları indirerek. seferi iptal etti. Duraktan boş hareket eden otobüsün arkasından yolcular sitem etti.

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Bursa'da halk otobüsü şoförü psikolojim bozuldu diyerek tüm yolcuları indirdi, seferi iptal etti!

Merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde halk otobüs, yolcuların çok konuşmasını bahane ederek herkesi araçtan indirdi. "Çok konuşuyorsunuz" diyerek yolcuları indiren şoför, yoluna boş şekilde ilerledi. Araçtan inen yolcular mağdur oldu. Yolcular, boş giden otobüsün arkasından sitem etti. O anlar yolcunun kamerasına yansıdı.

"Şoförün yaptığını yanlış buluyorum"

Otobüs şoförünün yaptığının yanlış olduğunu söyleyen vatandaşlar, "Şoförün yaptığı büyük saygısızlık. Böyle şeyleri yanlış buluyoruz. Otobüsteki yolcuların hepsini mağdur etti. Böyle şeylerin yaşanmaması lazım. Sonuçta topluma hizmet ediyor. "2-3 kişi konuştu" diye herkesi indirme lüksü yok. Bir çok kişi mağdur oldu" dediler.

Öte yandan, Burulaş'ın da şoförün bu davranışı sebebiyle araştırma başlattığı, güvenlik kameralarının incelendiği öğrenildi.

Bursa'da halk otobüsü şoförü psikolojim bozuldu diyerek tüm yolcuları indirdi, seferi iptal etti!

Bursa'da halk otobüsü şoförü psikolojim bozuldu diyerek tüm yolcuları indirdi, seferi iptal etti!

Bursa'da halk otobüsü şoförü psikolojim bozuldu diyerek tüm yolcuları indirdi, seferi iptal etti!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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