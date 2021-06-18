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  3. Bursa'da herkesin gözü önünde kadın cinayeti: Atalay Doğan, Bircan Doğan'ı, Yunus Emre Lisesi'nde bıçaklayarak öldürdü!

Bursa'da herkesin gözü önünde kadın cinayeti: Atalay Doğan, Bircan Doğan'ı, Yunus Emre Lisesi'nde bıçaklayarak öldürdü!

Bursa'da meydana gelen olayda, barışma bahanesiyle eşinin görevli olduğu Yunus Emre Lisesi'ne giden Atalay Doğan, aralarında tartışma çıkması üzerine genç kadını boğazı ve karın boşluğundan bıçaklayarak öldürdü.Atalay Doğan, olayın ardından aynı bıçakla kendisini de yaraladı.

Bursa'da herkesin gözü önünde kadın cinayeti: Atalay Doğan, Bircan Doğan'ı, Yunus Emre Lisesi'nde bıçaklayarak öldürdü!

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'ndeki Yunus Emre Lisesi'nde meydana gelen olayda, öğle saatlerinde eşinin temizlik görevlisi olarak çalıştığı 30 yaşındaki Atalay Doğan, katliam gerçekleştirdi.

29 yaşındaki Bircan Doğan'la konuştukları sırada, henüz öğrenilmeyen bir sebeple çiftin arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine yanında getirdiği bıçağı karısına doğru sallayan Atalay Doğan, genç kadının boğazına ve karın boşluğuna bıçak darbeleri indirmeye başladı.

POLİSLER ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Durumu gören hocalar, derhal yetkililere ihbarda bulunurken olay yerine varan polis ekipleri, şüpheli şahsı güçlükle etkisiz hale getirdi. Ağır yaralanan kadın ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cinayet işleyen zanlı kendisini de kolundan bıçakla yaraladı.

OKULDA ÖĞRENCİ YOKTU

2 aydır eşinden ayrı yaşayan ve boşanma aşamasındaki öfkeli koca, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

2 çocuk annesi genç kadının cenazesi Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken olay anında okulda öğrenci bulunmadığı öğrenildi.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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