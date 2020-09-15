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  3. Bursa'da heyelan! Kaya parçalarının altında kalarak can verdi

Bursa'da heyelan! Kaya parçalarının altında kalarak can verdi

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yapımı süren istinat duvarının olduğu bölgede heyelan meydana gelmesi sonucu bekçi Süleyman Sarı, taşların altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Orhaneli Yolu Doğancı Mahallesi yakınlarında, bu sabah istinat duvarı yapımı devam eden bölgede, heyelan meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgede yapılan çalışmalarda  iş makinelerini bekleyen bekçi Süleyman Sarı’nın otomobili, heyelan nedeniyle  yola savrulan kaya ve taş parçalarının altında kaldı. Sarı bulunduğu arabadan AFAD ve itfaiye ekiplerince çıkarılırken  cansız bedeni, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Bursa'da heyelan! Kaya parçalarının altında kalarak can verdi

YOL 4 SAAT SONRA ULAŞIMA AÇILDI

Park halindeki 2 iş makinesinin de kullanılmaz hale geldiği heyelan nedeniyle trafiğe kapanan Bursa-Orhaneli ve Bursa-Keles yolu, ekiplerin 4 saatlik çalışmasının ardından tek taraflı olarak ulaşıma açıldı.

BURSA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Bursa Valiliğinden heyelan ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“15.09.2020 günü saat 05.40 sıralarında Orhaneli-Keles Karayolu 12.kilometresinde kaya parçalarının yola düşmesi sonucu heyalan meydana gelmiş olup, heyelan nedeniyle kaya parçalarının özel bir firmaya ait 2 eksavatör ve 1 adet aracın üzerine düşmesi sonucu, araç içerisinde bekçi olarak çalışan S.S isimli işçi vefat etmiştir. Olaya (2) J.Asyş.Timi, (2) J.Trf.Timi, (2) JAK Timi, (1) J.Oyit Timi, (2) AFAD Timi, (2) Ambulans ve (2) İtfaiye olmak üzere (43) personel ile olaya müdahale edilmiştir. Meydana gelen toprak kayması temizleme çalışmaları devam etmekte olup, yol tek taraflı olarak trafiğe açılmıştır.”

Bursa'da heyelan! Kaya parçalarının altında kalarak can verdi

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