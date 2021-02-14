Bursa'da hurdaya dönen otomobilden mucize kurtuluş!

Kestel ilçesinde meydana gelen olayda, Yusuf T. idaresindeki otomobil, İnegöl’den Bursa istikametine giderken Kestel lambalarında karşıya geçmeye çalışan Kemal E. kullandığı traktörün römorkuna çarptı.

Şiddetli çarpmanın sonucu otomobil hurdaya dönerken otomobilin sürücü ve yan koltukta oturan arkadaşı yaralandı.

Kazayı hafif yaralarla atlanan iki arkadaşa ilk müdahale ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapıldı.

Yaralılar daha sonra Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.