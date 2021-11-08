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  3. Bursa'da iç çamaşırı hırsızlığı! Genç kız, çamaşırları toplamaya gidince fark etti!

Bursa'da iç çamaşırı hırsızlığı! Genç kız, çamaşırları toplamaya gidince fark etti!

Bursa'da çamaşırlarını balkona asan genç kız, toplamak için gittiğinde iç çamaşırlarının eksik olduğunu fark etti. Güvenlik kayıtlarına baktığında bir kişinin çamaşırları askıdan aldığını gördü. Genç kız durumu polise bildirdi.

Bursa'da iç çamaşırı hırsızlığı! Genç kız, çamaşırları toplamaya gidince fark etti!

Bursa'da ilginç bir hırsızlık olayı gerçekleşti. İç çamaşırı hırsızlığı güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Genç kız balkona çamaşır toplamak için çıktı. Çamaşırlarının eksik olmasından şüphelenerek kayıtlara baktı. Görüntülerde bir kişinin çamaşırları aldığı görülüyordu. Genç kız bunun üzerine karakola gitti.

Bursa'da iç çamaşırı hırsızlığı! Genç kız, çamaşırları toplamaya gidince fark etti!

İÇ ÇAMAŞIRLARI SEÇTİ

Aile, Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde bir binanın giriş katında ikamet ediyordu. Çamaşırlarını kurutmak amacıyla pencereye asmışlardı.

Bursa'da iç çamaşırı hırsızlığı! Genç kız, çamaşırları toplamaya gidince fark etti!

Sokaktan geçen bir kişi çevresini de kontrol ederek çamaşırlara yaklaştı. Şahıs İçinde bulunan kadın iç çamaşırlarını alarak olay yerinden uzaklaştı.

KAMERALAR DETAYLICA İNCELENDİ

Çamaşırları toplamaya gelen T.Y. hırsızlığı fark eden kişi oldu. Topladıkları arasında çamaşırları bulamayan genç kız, güvenlik kameralarını izleyince iç çamaşırlarının çalındığını anladı.

Bursa'da iç çamaşırı hırsızlığı! Genç kız, çamaşırları toplamaya gidince fark etti!

T.Y. polis merkezine giderek şikayette bulundu ve görüntüleri de sosyal medya üzerinden yayınladı. Görüntüleri detaylı olarak inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi arama çalışmalarını başlattı.

Bursa'da iç çamaşırı hırsızlığı! Genç kız, çamaşırları toplamaya gidince fark etti!

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