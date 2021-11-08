Bursa'da iç çamaşırı hırsızlığı! Genç kız, çamaşırları toplamaya gidince fark etti!

Bursa'da ilginç bir hırsızlık olayı gerçekleşti. İç çamaşırı hırsızlığı güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Genç kız balkona çamaşır toplamak için çıktı. Çamaşırlarının eksik olmasından şüphelenerek kayıtlara baktı. Görüntülerde bir kişinin çamaşırları aldığı görülüyordu. Genç kız bunun üzerine karakola gitti.

İÇ ÇAMAŞIRLARI SEÇTİ

Aile, Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde bir binanın giriş katında ikamet ediyordu. Çamaşırlarını kurutmak amacıyla pencereye asmışlardı.

Sokaktan geçen bir kişi çevresini de kontrol ederek çamaşırlara yaklaştı. Şahıs İçinde bulunan kadın iç çamaşırlarını alarak olay yerinden uzaklaştı.

KAMERALAR DETAYLICA İNCELENDİ

Çamaşırları toplamaya gelen T.Y. hırsızlığı fark eden kişi oldu. Topladıkları arasında çamaşırları bulamayan genç kız, güvenlik kameralarını izleyince iç çamaşırlarının çalındığını anladı.

T.Y. polis merkezine giderek şikayette bulundu ve görüntüleri de sosyal medya üzerinden yayınladı. Görüntüleri detaylı olarak inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi arama çalışmalarını başlattı.