Bursa'da inanılması güç hırsızlık olayı! Namazı yarıda bıraktı, imamın motosikletini çaldı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde inanılması çok güç bir hırsızlık olayı yaşandı. Cami cemaatiyle namaza duran bir kişi, namazı yarıda bırakarak imamı motosikletini çaldı. O anlar caminin güvenlik kameralarına yansıdı.

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Bursa'da inanılması güç hırsızlık olayı! Namazı yarıda bıraktı, imamın motosikletini çaldı

İnanılması güç olay Bursa'nın Karacabey ilçesinde imamın ikindi namazını kıldırdığı saat 16.14 sıralarında meydana geldi.

Henüz Kimliği belirlenemeyen hırsız Saadet Mahallesi'nde bulunan Saadet Camii'nde geçici olarak görevlendirilen İmam Hatip Metin Uyanık'a ait 14 GE 890 plakalı motosikleti gözüne kestirdi.

Hırsızın, güvenlik kameralarından cemaat ile birlikte namaz kıldığı ve namazı yarıda bırakarak caminin bahçesinde bulunan motoru çaldığı görüldü.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Kameraya yansıyan görüntülerde, hırsızın namazı yarıda bırakarak etrafta kimsenin olmamasını fırsat bildiği, motosikletle beraber yürüyerek uzaklaştığı görüldü. Hırsızın rahat tavırlar sergilemesi de şaşırttı. Polis ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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