Bursa'da kan donduran olay! Öldürdüğü babası için polise kayıp ilanı yaptı, yaşıyor gibi davrandı!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşadığı apartmanın deposunda ölü bulunan Mustafa Demirel'in oğlu Hakan Demirel tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Demirel'in babasını öldürdükten sonra kayıp ihbarı verdiği belirlendi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Alınan bilgilere göre Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Mutlular Caddesi’nde bir apartmanda kapıcılık yaptığı öğrenilen Mustafa Demirel'den (60) haber alamayan yakınları Demirel'in yaşadığı apartmanın deposuna geldi. Demirel'i kanlar içinde bulan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Demirel'in öldüğünü belirlerken vücudunda silah yaraları tespit edildi.

Bursa'da kan donduran olay! Öldürdüğü babası için polise kayıp ilanı yaptı, yaşıyor gibi davrandı!

POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Bunun üzerine olay yerine Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, geldi. Ekipler, Demirel'in baş ve sırt kısmından pompalı tüfekle 3 el ateş edilerek öldürüldüğünü tespit etti. Çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler Demirel, hakkında kayıp ihbarında bulunan oğlu Hakan Demirel'in (32) ifadesine başvurdu.

Bursa'da kan donduran olay! Öldürdüğü babası için polise kayıp ilanı yaptı, yaşıyor gibi davrandı!

SENARYOLAR UYDURUP POLİSLERİ OYALADI

Demirel, babasının tarihi eser meraklısı olduğunu ve bu konuda sosyal medyada paylaşımlar yaptığını, daha önce birkaç kişi ile babasının tarihi eser paylaşımı konusunda kavgalı olduğunu söyledi. Babasıyla son yaptığı görüşmede babasının kendisine "Bir an önce buradan git. Birazdan gelirler" diyerek kendisini gönderdiğini, odada asılı bir pompalı tüfek olduğunu söyledi. Demirel'in babasına pompalı tüfeği sorduğunu, babasının ise "Bilmiyor musun? Evdeki tüfek, ne olur ne olmaz diye burada tutuyorum" dediğini kaydetti. Bunun üzerine polis ekipleri araştırmasını bu yönde yoğunlaştırdı. Babasının yanından ayrıldıktan sonra kendisine mesaj atıp kredi katından alışveriş yapmak için izin istediğini de belirten Hakan Demirel, uydurduğu birbirinden farklı senaryolarla polisi oyalamaya çalıştı.

Bursa'da kan donduran olay! Öldürdüğü babası için polise kayıp ilanı yaptı, yaşıyor gibi davrandı!

GÜVENLİK KAMERALARI İZLENDİ

Cinayetin yaşandığı depoda pompalı tüfeği bulamayan polis ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı. Cinayetin ardından bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarının tamamına bakan ekipler, olayın işlendiği depoya kapıcının küçük oğlundan başka kimsenin girmediğini belirleyince, Hakan Demirel'i gözaltına aldı.

Bursa'da kan donduran olay! Öldürdüğü babası için polise kayıp ilanı yaptı, yaşıyor gibi davrandı!

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Polis ekiplerinin ifadesini çürüttüğü Hakan Demirel, bir süre sonra cinayeti işlediğini itiraf etti.

Bir süredir birlikte olduğu bir kız arkadaşı olduğunu, evlenmek istediklerini ancak babasının olumlu bakmayıp kız arkadaşı hakkında hoş olmayacak sözler söylediğini anlatan Hakan Demirel, "2021 yılından bu yana devam eden bir ilişkim var. Birkaç kez ayrılıp barıştık. Son 1 senedir görüşüyorduk. O gün kız arkadaşımın yanından ayrıldıktan sonra babamın yanına gittim. Babam ilişkimizi daha önceden biliyordu. Hiçbir zaman onay vermedi" dedi.

Bursa'da kan donduran olay! Öldürdüğü babası için polise kayıp ilanı yaptı, yaşıyor gibi davrandı!

"ARKASINDAN ATEŞ ETTİM"

Cinayetin yaşandığı anları anlatan Demirel şunları söyledi:

"Birlikte yemek yedik. Ben konuyu açıp evlenmek istediğimi söyleyince yine sinirlendi. Küfretmeye başladı. Kız arkadaşım hakkında da ileri geri konuşunca sinirlendim odadan kendisine ait pompalı tüfeği aldım merdivenlerden depo olarak kullanılan üst kattaki odaya çıktığı sırada arkasından ateş ettim. Odanın iç tarafına düştü. Tüfeği saklayıp olay yerinden kaçtım."

Bursa'da kan donduran olay! Öldürdüğü babası için polise kayıp ilanı yaptı, yaşıyor gibi davrandı!

BABASININ KARTIYLA ALIŞVERİŞ YAPTI, BABASI HAYATTAYMIŞ GİBİ DAVRANDI

Cinayeti işledikten sonra eve gelip babasının kredi kartından alışveriş yaptığını, ardından babası hayattaymış gibi kendisine mesaj atarak kredi kartından alışveriş yapmak için izin istediğini anlatan Hakan Demirel, "Eve geldim, abim babama ulaşamadıklarını söyleyince birlikte telefon ettik. Sonra abimle birlikte babamın kapıcılık yaptığı eve gittik. Kaldığı yere girip kendisini aradık. Abimin aklına depoya bakmak gelmeyince geri döndük. Bu sırada polisi arayarak kayıp ihbarında bulundum. Bir gün sonra abimle olay yerine tekrar geldiğimizde merdivenlerden çıkınca babamın cansız bedenini gördük" dedi.

EMNİYETTEN ÇIKARKEN SEVGİLİSİNE SESLENDİ

Emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanan Hakan Demirel, çıkışta görüntü alan kameralara "Aşkım seni çok seviyorum" diye seslenip babasını öldürdüğü için çok pişman olduğunu söyledi.

BABASI BULUNDUĞU GÜN ENDİŞELİYDİ

Öte yandan, cinayet zanlısı Hakan Demirel'in babasının cesedinin bulunduğu gün cinayeti işlediği evin önünde beklerken yaşadığı endişe dolu anlar kameraya yansıdı.

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