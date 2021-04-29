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Bursa’da kısıtlamaya saatler kala trafik durma noktasına geldi

Bursa'da 17 günlük tam kapanma öncesi Acemler Kavşağı'nda trafik durma noktasına geldi.

Bursa’da kısıtlamaya saatler kala trafik durma noktasına geldi

Bursa'da 17 günlük kısıtlama öncesi öğleden sonra şehrin bir çok noktasında trafik yoğunluğu oluştu. Haftanın son günü kısıtlamaya saatler kala alışverişe hücum eden vatandaşların oluşturduğu yoğun trafik drone ile havadan görüntülendi.

Özellikle Acemler Kavşağı'ndaki yoğunluğa tüp geçit inşaatı da eklenince sürücüler zor anlar yaşadı.

Bursa'da ayrıca İstanbul İzmir Otobanı şehir merkezi kesimi Mudanya Yolu ile Şehir Hastanesi arasındaki çalışmadan dolayı da trafik kilit duruma gelmiş, bu yoğunluk Mudanya ve İzmir Yolu'nda da aksamalara yol açmıştı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Bursa’da kısıtlamaya saatler kala trafik durma noktasına geldi

Bursa’da kısıtlamaya saatler kala trafik durma noktasına geldi

Bursa’da kısıtlamaya saatler kala trafik durma noktasına geldi

Bursa’da kısıtlamaya saatler kala trafik durma noktasına geldi

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