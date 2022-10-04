Bursa'da korkutan yangın! Ev alev alev yandı

Olay, merkez Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi 6. Oğuz Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi.
BİNA HIZLA BOŞALTILDI
Alınan bilgiye göre, çatıda katında bulunan terasta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle panikleyen apartman sakinleri binayı hızla boşaltırken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.
ÇATI KATI KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İhbar üzerine gelen ekipler hızlı müdahale sonucunda yangını diğer binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Yangın sonrası çatı katı kullanılamaz hale gelirken, polis, yaşanan olayla ilgili çalışma başlattı.