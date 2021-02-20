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Bursa'da ölen inek yaban hayvanlarına verildi

Bursa'nın Uludağ ilçesinde ölen inek, yaban hayvanlarına verildi. Hayvanların ölen ineği yeme anları foto kapana yansıdı.
20 Şubat 2021 Cumartesi 12:11
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