Bursa'da otomobil tıra arkadan çarptı! Feci kazada 4 kişi yaşamını yitirdi!

İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Selçukgazi Viyadüğü yakınında meydana gelen kazanın saat 10.30 sıralarında gerçekleştiği ifade edildi. Bir programa katılmak için İstanbul'dan yola çıkan İHH İnsani Yardım Vakfı personeli Muratcan Kaya'nın kullandığı 34 AFG 020 plakalı araç kontrolünü kaybederek aynı yönde giden 40 yaşındaki Mustafa Haldız'ın kullandığı TIR'a arkadan çarptı.

TIR'A ARKADAN ÇARPTI

Kazanın ardından herhangi bir zarar görmeyen TIR şoförünün ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulansi itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Muratcan Kaya'nın yönetimindeki araçta kendisi dışında 3 yolcunun daha olduğu öğrenilirken, ambulans ekipleri hurdaya dönen araç içerisinde bulunan kişileri kurtarmak için çaba sarf etti.

ARAÇTAKİ 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Muratcan Kaya ile diğer İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllüleri olduğu öğrenilen 22 yaşındaki Yusuf Taha Göktaş, 25 yaşındaki Kaan Talip Tığlı ve 26 yaşındaki Tarık Kesekçi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından, ölen 4 kişinin cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

HIZ KADRANI 150 KİLOMETREYİ GÖSTERDİ

Öte yandan hurdaya dönen araçta inceleme yapan ekipler, araçtaki hız kadranının 150'yi gösterdiğini fark etti. Bu hızda giden bir araçta yaşanan kaza faciayı da beraberinde getirmiş oldu.

Kaza sebebiyle tek şeritten trafik akışının sağlandığı ve yoğunluğun yaşandığı bölgede, araçların çekilmesinin ardından trafik yeniden normalde döndü.