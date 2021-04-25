Kanseri yendi, Urla'nın sokaklarını renklendiriyorSes sistemini çalan ve bir iş yerini soyan hırsızlar tutuklandıİntikam cinayetine kurban giden adamın yeğenini öldürdüğü ortaya çıktıDuygulandıran sürpriz: Eşinin doğum gününü ağılda kutladıAdana’da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 7 milyon 360 bin kaçak makaron ele geçirildiBursa'da polisten kaçarken motosikletten düştü, ceza yemekten kurtulamadıKripto piyasasında bir şok daha! Thodex ve Vebitcoin'in ardından bu kez de Goldexco.in: GLDX Token alım satımı durduruldu!İstanbul'da polis kıraathaneye tırmanarak baskın yaptı!Bağdat’ta can pazarı! Koronavirüs hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında 27 ölü, 30 yaralı varTuna Kiremitçi ile Aslı Perker aşkı ilk kez fotoğraflandı!
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. ASAYİŞ
  3. Bursa'da polisten kaçarken motosikletten düştü, ceza yemekten kurtulamadı

Bursa'da polisten kaçarken motosikletten düştü, ceza yemekten kurtulamadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik polislerinin uygulamasından kaçarken devrilen motosikletten düşen sürücü ceza yedi.

Bursa'da polisten kaçarken motosikletten düştü, ceza yemekten kurtulamadı

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yaptılar. Uygulama sırasında durdurulmak istenen 16 AFA 173 plakalı motosikletin sürücüsü kaçmaya başladı. Dengesini kaybeden motosiklet devrilirken, sürücü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edilirken, motosiklet sürücüsü Soner B. tedaviyi reddetti. Sürücüye ikinci kez ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL, dur ihtarına uymamaktan 166 TL ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı. Motosiklet ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Bursa'da polisten kaçarken motosikletten düştü, ceza yemekten kurtulamadı

Bursa'da polisten kaçarken motosikletten düştü, ceza yemekten kurtulamadı

Bursa'da polisten kaçarken motosikletten düştü, ceza yemekten kurtulamadı

Bursa'da polisten kaçarken motosikletten düştü, ceza yemekten kurtulamadı

Bursa'da polisten kaçarken motosikletten düştü, ceza yemekten kurtulamadı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT