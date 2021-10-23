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Bursa'da trafik kazası! Araçtan yola fırlayan adam yaşamını yitirdi!

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Araçtan yola fırlayan bir kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Bursa'da trafik kazası! Araçtan yola fırlayan adam yaşamını yitirdi!

İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu Bursa Şehir Hastanesi kavşağı civarında, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 06 FD 6595 plakalı otomobil ile 16 J 2173 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada araçtan yola fırlayan C.Ö. hayatını kaybetti, M.K. ve B.A. ise yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Bursa'da trafik kazası! Araçtan yola fırlayan adam yaşamını yitirdi!Bursa'da trafik kazası! Araçtan yola fırlayan adam yaşamını yitirdi!

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