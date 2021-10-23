Bursa'da trafik kazası! Araçtan yola fırlayan adam yaşamını yitirdi! Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Araçtan yola fırlayan bir kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu Bursa Şehir Hastanesi kavşağı civarında, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 06 FD 6595 plakalı otomobil ile 16 J 2173 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçtan yola fırlayan C.Ö. hayatını kaybetti, M.K. ve B.A. ise yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı. bursakaza