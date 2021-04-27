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Bursa'da trafik kazası: Otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Fındıklı Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında virajda motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan karı koca kazayı yaralı olarak atlattı.

Bursa'da trafik kazası: Otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 yaralı

Kaza, iftara yaklaşık 1 saat kala Orhangazi'ye bağlı Fındıklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Hüseyin Duri (42) idaresindeki 16 JHF 42 plakalı otomobil Orhangazi'den Fındıklı mahallesi istikametine gittiği esnada karşı yönden gelmekte olan Nail Kocaman (56) idaresindeki 16 VU 792 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Keskin virajda meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Nail Kocaman ile arkasında yolcu olarak bulunan motosiklet sürücüsünün eşi Rüveyda Kocaman (50) yaralandı. Kazayı fark eden vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Ambulansı yaralı çifte ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Bursa'da trafik kazası: Otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 yaralı

Bursa'da trafik kazası: Otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 yaralı

Bursa'da trafik kazası: Otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 yaralı

Bursa'da trafik kazası: Otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 yaralı

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