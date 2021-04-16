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  3. Bursa’da yeni yapılan parkı yerle bir ettiler: Vatandaşlar olayı yapanların yakalanmasını istiyor

Bursa’da yeni yapılan parkı yerle bir ettiler: Vatandaşlar olayı yapanların yakalanmasını istiyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yeni yaptırılan parkın kimliği belirsiz kişiler tarafından elektrik direkleri, tel çitleri, parke taşları ve oyun gruplarını parçalandı.

Bursa’da yeni yapılan parkı yerle bir ettiler: Vatandaşlar olayı yapanların yakalanmasını istiyor

Belediye tarafından yeni yaptırılan parka zarar verildi. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Vatandaşlarımızın boş zamanlarında huzur ve güven içinde dinlenip çocukları ile zaman geçirebileceği yeşil alanlar ve çocuk parkları yapıyoruz. Yeni hizmete açtığımız Dr. Ahmet Esin parkının elektrik direkleri, tel çitleri, parke taşları ve oyun grupları kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edilmiş. Parklar hepimizin, en çok da çocuklarımızın. Lütfen parklarımızı koruyalım, kamu malına zarar vermeyelim" diye konuştu.

İlçede bulunan vatandaşlar bu olayı yapanların bir an öce yakalanarak adalete teslim edilmesini istediler.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Bursa’da yeni yapılan parkı yerle bir ettiler: Vatandaşlar olayı yapanların yakalanmasını istiyor

Bursa’da yeni yapılan parkı yerle bir ettiler: Vatandaşlar olayı yapanların yakalanmasını istiyor

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