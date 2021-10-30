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Bursa'da zincirleme trafik kazası! Araçlardan biri evin duvarına çarptı!

Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 3 araç birbirine girerken araçlardan biri bir evin duvarına çarptı. Araç sürücüleri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Bursa'da zincirleme trafik kazası! Araçlardan biri evin duvarına çarptı!

Kaza, Bursa-Gemlik yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurtul Mevkiinde 3 araç birbirine girdi. Kazanın şiddetiyle araçlardan biri evin duvarına çarparak yan dönerek durabildi. Kazayı sürücüler ufak sıyırıklarla atlatırken araçlar kullanılamaz hale geldi.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza nedeniyle Bursa-Gemlik yolunda kaza uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Bursa'da zincirleme trafik kazası! Araçlardan biri evin duvarına çarptı!

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