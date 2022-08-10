Bursa'daki çöp evde, bitkin bir şekilde bulunmuştu! Sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi: "Kilo alımı ve keyfi gayet iyi"

Teyzesinin Bursa'daki çöp evinde alıkoyduğu 9 yaşındaki M.A., kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir gözetim altında olan ve eski gücünü kazanması için tedavi altına alınan 9 yaşındaki çocuğun sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan 9 yaşındaki M.A. için, "Kilo alımı gayet iyi durumda. Travmayı atlatabilmesi için psikolojik destek devam ediyor. Yakın zamanda taburcu edilecek duruma geldi" ifadelerini kullandı.

"AİLE DESTEĞİ ÖNEMLİ"

M.A.'nin annesi tarafından istediği zaman ziyaret edildiğini ve birlikte vakit geçirebildiklerini aktaran Özkan, aile desteğinin bu süreçte çok önemli olduğunu ve tedaviyi hızlandırdığını ifade etti.

Üniversite hastanesinin Başhekimi Yıldıray Çete, 9 yaşındaki M.A.'nın büyük bir iştahla yemek yediğini söyleyerek "Artık yürümesinde de bir sorun yok. Kilo alımı gayet iyi. Akşama kadar puzzle (birbirine uyumlu parçaların birleştirilmesine dayanan oyun) oynuyor. Keyfi gayet iyi" açıklamalarında bulundu.