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  3. Bursa'daki hırsızlık yöntemi pes dedirtti! Tanınmamak için beyaz çarşaf giydi, görenler hayalet sandı!

Bursa'daki hırsızlık yöntemi pes dedirtti! Tanınmamak için beyaz çarşaf giydi, görenler hayalet sandı!

Bursa'da tanınmamak için beyaz çarşaf giyen hırsız, güvenlik kamerası görüntülerine takılsa da park halindeki 50 bin liralık motosikleti çalıp kayıplara karıştı. O anlar bir bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'daki hırsızlık yöntemi pes dedirtti! Tanınmamak için beyaz çarşaf giydi, görenler hayalet sandı!

Bursa'nın Merkez Yıldırım ilçesinde 50 bin lira değerindeki motosikleti çalınan vatandaş güvenlik kamerası görüntülerini izlerken büyük şaşkınlık yaşadı.

HAYALET SANDI

İlk başta motosikletini çalanın hayalet olduğunu düşünen vatandaş görüntülerini dikkatli izlediğinde öyle olmadığını fark etti. Hırsızın motosikleti çalarken güvenlik kamerasında kimliği belli olmasın diye beyaz bir çarşaf giydiği görüldü.

Bursa'daki hırsızlık yöntemi pes dedirtti! Tanınmamak için beyaz çarşaf giydi, görenler hayalet sandı!

HIRSIZLIK ANI KAMERAYA YANSIDI

Sokakta beyaz çarşaf içinde hayalet gibi yürüyen hırsızın motosikleti çalması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. İlk defa hayalet hırsız görenler ise neye uğradığını şaşırdı.

Bursa'daki hırsızlık yöntemi pes dedirtti! Tanınmamak için beyaz çarşaf giydi, görenler hayalet sandı!

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