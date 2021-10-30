Bursa'daki hırsızlık yöntemi pes dedirtti! Tanınmamak için beyaz çarşaf giydi, görenler hayalet sandı!
Bursa'da tanınmamak için beyaz çarşaf giyen hırsız, güvenlik kamerası görüntülerine takılsa da park halindeki 50 bin liralık motosikleti çalıp kayıplara karıştı. O anlar bir bir güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'nın Merkez Yıldırım ilçesinde 50 bin lira değerindeki motosikleti çalınan vatandaş güvenlik kamerası görüntülerini izlerken büyük şaşkınlık yaşadı.
HAYALET SANDI
İlk başta motosikletini çalanın hayalet olduğunu düşünen vatandaş görüntülerini dikkatli izlediğinde öyle olmadığını fark etti. Hırsızın motosikleti çalarken güvenlik kamerasında kimliği belli olmasın diye beyaz bir çarşaf giydiği görüldü.
HIRSIZLIK ANI KAMERAYA YANSIDI
Sokakta beyaz çarşaf içinde hayalet gibi yürüyen hırsızın motosikleti çalması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. İlk defa hayalet hırsız görenler ise neye uğradığını şaşırdı.