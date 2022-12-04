Bursa'daki uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Burcu Sağlam'ın ölümündeki o detay duyanları kahretti!

Bursa’da hava muhalefeti sebebiyle Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santrali bahçesine düşen tek motorlu uçakta hayatını kaybeden pilot Hakan Köksal ve Burcu Sağlam hayatını kaybetmişti. 22 yaşındaki Burcu Sağlam'ın ölümüyle ilgili bazı yeni detaylar ortaya çıktı.

İŞ ARAMAK İÇİN EVDEN ÇIKTI

Samsun'dan gelerek 15 yıl önce Bursa'ya yerleşen ailesiyle birlikte yaşayan Sağlam, önce liseyi bıraktı, ardından açıktan bitirdi ve üniversite okumaya karar verdi. Okul okumaya karar verdiği dönemlerde arkadaşlarıyla kuaför işletti. Kariyerine daha iyi bir iş yerinde devam etmek isteyen Sağlam, 1 Aralık tarihinde iş aramak için evden çıktı.

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AİLESİ OLALARDAN HABERSİZDİ

O gün olumsuz bir şekilde sonuçlanan iş görüşmeleri sonrası Hakan Köksal'ı arayan Burcu Sağlam, Köksal'ın bir sertifikayı almak için uçakla Pamukova Havaalanı'na gideceğini öğrendi. Moral bulmak için Köksal'a kendisinin de uçağa binmek istediğini söylemesi sonrası ailesinden habersiz bir şekilde uçağa bindi.

Yaşanan facianın ardından kaza haberlerini duyan Sağlam ailesi, kızlarının ölüm haberini yetkililerden gelen telefonla öğrendi.