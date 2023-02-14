Bursa'dan alkışlanacak hareket: Ulaşım depremzedelere ücretsiz olacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi, depremin yıkıcı etkiye yol açtığı 10 ilden Bursa’ya gelen deprem mağdurlarını şehir içi hatlarda ücretsiz taşıyacak.

Melahat Ersoy
Editör
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Bursa'dan alkışlanacak hareket: Ulaşım depremzedelere ücretsiz olacak

Uygulamaya geçen "Kardeş Kart" uygulaması ile depremzedeler, günlük 6 binişten ücretsiz yararlanacak. Depremin yaralarının bir an önce sarılması için bölgede arama kurtarmadan altyapı hizmetlerine kadar önemli çalışmaları hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, devreye aldığı sosyal projelerle depremzedelerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

"KARDEŞ KART" UYGULAMASI ÜCRETSİZ ULAŞIM SAĞLAYACAK

Daha önce deprem bölgelerinden gelerek Bursa’ya yerleşen afetzedeler için Merinos AKKM’de mağaza açıp giyimden hijyene depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de afetzedelerin şehir içi ulaşımları için ‘Kardeş Kart’ uygulamasını devreye aldı.

6 BİNİŞ ÜCRETSİZ

Uygulamaya başlayan Kardeş Kart ile Bursa’ya gelen depremzedeler, şehir içi ayakta yolcu taşıyan tüm otobüs ve metro hatlarında günlük 6 binişi ücretsiz yapabilecek. Uygulamadan yararlanmak isteyenler, Kardeş Kart’larını Burulaş’ın Şehreküstü İstasyonu’ndaki merkezinden alabilecek.

İHTİYAÇ DAHİLİNDE SÜRE UZATILABİLECEK

Sadece depremzedelerin yararlanacağı uygulama için vatandaşlardan ‘e-devletten alınmış ve afet bölgelerine kayıtlı olduklarını gösteren ikametgah ile kimlik fotokopileri’ istenecek. Bunun yanında bir adet vesikalık fotoğraf da gerekirken, fotoğraf başvuru sırasında dijital olarak da çekilebilecek. Belediyeden yapılan açıklamada ilk etapta 31 Mart’a kadar geçerli olması beklenen uygulamanın ihtiyaçlar çerçevesinde uzatılabileceği belirtildi.

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