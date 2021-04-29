Bursagaz, izinsiz kazılara karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu

Bursagaz, havaların ısınmasıyla birlikte artan kazı çalışmaları sebebiyle kazı yapılmadan önce mutlaka doğal gaz hatlarının konumunun öğrenilmesi ve kazı yapılması planlanan yer için Bursagaz ile iletişime geçilerek doğal gaz hat bilgilerinin talep edilmesi gerektiğine dair vatandaşlara uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, su, elektrik, internet altyapı çalışmaları, ağaç dikimi, çocuk parkı, havuz inşaatı, bahçe düzenlemesi veya ev inşaatı bulunduğu bölgelerde altyapı arızasını gidermek hedefiyle yapılan kazılar öncesinde Bursagaz'a haber verilmesi gerektiğine; habersiz yapılan kazıların doğal gaz hatlarına zarar verme riski taşıdığına dikkat çekildi. Can ve mal kaybına yol açabilecek olası bir kazayı önlemek ve doğal gaz arzının kesintisiz devam etmesini sağlamak için, kazı yapmayı planlayan vatandaşların kazı öncesinde mutlaka Bursagaz'a bilgi vermesi gerektiği vurgulandı.

KAZI ÇALIŞMALARINA BAŞLAMADAN ÖNCE 187 ARANMALI

Kazı yapacak olan vatandaşlar, Bursagaz ile irtibata geçerek, doğal gaz hattı güzergah talep ve teslim tutanağıyla birlikte, kazı yapılacak alanda bulunan doğal gaz hatlarının ölçekli krokisini temin edebiliyor. Doğal gaz hat bilgisini alan vatandaşların, kazı çalışmasına başlamadan en az bir gün önce 187 Doğal Gaz Acil Hattı'nı arayarak bilgi vermesi gerekiyor. Bursagaz ekiplerinin ilgili adreste yapılan kazı çalışmalarına refakat etmesiyle olası bir hat hasarı, yangın veya doğal gaz kesintisi gibi zararların önüne geçiliyor.

Bursagaz, vatandaşları kendi güvenlikleri için başkalarının yaptığı izinsiz kazılara karşı da dikkatli olmaya çağırdı. Açıklamada, vatandaşların ikamet ettikleri cadde veya sokakta emniyetsiz bir kazı çalışması yapıldığına tanık olmaları halinde, 187 Doğal Gaz Acil Hattı'nı arayarak bilgi vermeleri istendi. Açıklamada ayrıca, sokak ve caddelerde bulunan sarı kapaklı doğal gaz vanalarının üzerine araç park edilmemesi için de uyarıda bulunuldu. Deprem veya yangın gibi acil durumlarda doğal gaz arzı, bu vanalardan kesildiği için her an ulaşılabilir olmaları hayati önem taşıyor.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI