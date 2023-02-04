Bursa'nın Karacabey ilçesinde feci kaza! Otomobil, kamyona çarptı: 5 kişi öldü

Alınan bilgilere göre kaza Karacabey ilçesi Tophisar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yağmurlu havanın etkisiyle kayganlaşan yolda Şuayip Giren'in (25) idaresindeki 26 KD 523 plakalı otomobil, Giren'in aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otomobil, ayraca düşüp savrulurken karşı yönde dönüş yapmayı bekleyen İsmail A. hakimiyetindeki 55 AGY 226 plakalı kamyona çarptı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle otomobilde sıkışan vatandaşlar araçtan çıkarıldı. Araçtan çıkarılan Şerife Mert (36), Hacer Mert (32), Eşref Giren (61), Hatice Giren (57) olay yerinde hayatını kaybetti.

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5 YAŞINDAKİ MERT'TEN DE ACI HABER

Kazada yaralanan ve Karacabey Devlet Hastanesine kaldırılan 5 yaşındaki Yavuz Selim Mert ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazada yaşamını yitirenler Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.