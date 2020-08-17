Bursa'nın neyi meşhur? Bursa'da ne yenir?

Osmanlı şehri olarak bilinen tarih ve kültür-sanat başkenti Bursa'ya gidip görülecek yerleri gezdiniz vew karnınız acıktı? Biraz düşünmeniz gerek çünkü Bursa'da yemek konusunda seçenek bol. Osmanlı'nın zengin mutfağına ev sahipliği yapan eski başkent Bursa'nın neyi meşhur? Ne yenir? İşte Bursa'nın en güzel yiyecekleri...

İSKENDER KEBAP

1867 yılında, Mehmet oğlu İskender Efendi'nin dükkanında başlayan bu efsane lezzet, yiyenlere 'iyi ki de başlamış' dedirtiyor. İncecik kesilmiş döner parçalarının altında yağlı pide, üzerine gezdirilen domatesli meşhur sos ve bol tereyağı, yanında yoğurtla turistlerin de gözdesi olan bu lezzet, diyet yapanlar için kaçamak sebebi.

KESTANE ŞEKERİ

​​​​​​​Kestane tek başına bile bu kadar güzel bir besin maddesiyken bir de içine şerbet girdiğini düşünün. Bursa'nın en meşhur tatlılarından olan bu lezzet, Uludağ'dan toplanan kestanelerle yapılmaktadır. Üstelik yemeniz için Bursa'ya gitmenize gerek yok, otobüsle oradan geçmeniz yeterli. Otogardan aldığınız bu şekerlemeleri sevdiklerinize de hediye edebilirsiniz.

İNEGÖL KÖFTE

​​​​​​​110 yıldır aynı şekilde yapılan bu minimalist lezzet ise adını Bursa'nın İnegöl ilçesinden alıyor. Hazırlaması oldukça zahmetli olan İnegöl köftenin içinde birlikte kullanılan dana ve kuzu eti , lezzete lezzet katıyor.

BAĞDAT HURMA TATLISI

​​​​​​​Adı nedeniyle Bağdat'tan Bursa'ya gelmiş olduğu düşünülse de başka şehirlerde pek bilinmeyen bu tatlı, tadına bakanlar için vazgeçilmez bir lezzete dönüşüyor.

CANTIK

​​​​​​​Tatar mutfağında bir çeşit çörek olarak yapılan cantık, Bursa'da açık pide şeklinde sunulur. Normal pideye göre daha az baharatla yapılan ve hamuru daha mayalı olan bu lezzetin kıymalı , kuşbaşılı ve kaşarlı çeşitleri var.

PİDELİ KÖFTE

​​​​​​​İskender kebaptan esinlenerek yapıldığı düşünülen bu yemek de farklı bir diyar sunuyor yiyenlere. İskenderden farklı olarak pide üzerine döner yerine köfte dizliyor, yoğurtla servis ediliyor. Fakat bu köftelere baharat girmiyor ki üzerinde gezdirilen tereyağının , yanındaki yoğurda batırılan pidenin tadına varılsın.

KEMALPAŞA TATLISI

​​​​​​​Bursa'nın Kemalpaşa ilçesinden adını alan şerbetli ama bir o kadar da hafif bu tatlının eski adı Kirmastı. Başka bir yerden gelemdiği belirtilen Kemalpaşa tatlısının burada bulunduğu biliniyor.