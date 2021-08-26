Bursaspor 0-2 Eyüpspor | MAÇ SONUCU

Yeni sezonda ilk iki hafta geride kalırken heyecanın dozu da her geçen gün artıyor. Milli aradan önce galibiyet almayı hedefleyen Bursaspor ve Eyüpspor'un karşılaşması ise büyük heyecana sahne oldu. Maçın başından sonuna kadar hakimi olan konuk ekip Eyüpspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanı alan taraf oldu.

İLK 11'LER

Bursaspor: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Luka Capan, Aykut Akgün (Dk. 88 Taha Altıkardeş), Onur Atasayar, Emirhan Aydoğan, Namık Alaskarov (Dk. 69 Hasan Ayaroğlu), Burak Altıparmak (Dk. 69 Tuğbey Akgün), Bruno, Ofosu (Dk. 34 Ozan Sol), Batuhan Kör

Eyüpspor: Emrullah Şalk, Uğur Akdemir, Mezague, Yalçın Kılınç, Bülent Uzun, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 60 Dibba), Taşkın İlter (Dk. 72 Muhammed Akarslan), Bekir Yılmaz, Timur Temeltaş (Dk. 88 Mikail Okyar), Cenk Ahmet Alkılıç, Umut Bulut (Dk. 72 Stancu)

Goller: Dk. 65 Timur Temeltaş, Dk. 86 Dibba (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 57 Burak Altıparmak, Dk. 89 Emirhan Aydoğan (Bursaspor)

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Bursaspor'u 2-0 mağlup etti.