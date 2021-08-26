Fenerbahçe aradığı golcüyü ABD Ligi'nde buldu! Daryl Dike adım adım kanaryaya!2021-2022 kız ve erkek özel öğrenci yurt fiyatları ne kadar?Fahrettin Çakan kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü? Evli mi? Kaç çocuğu var?Son dakika | Barış Pınarı Bölgesinde 4 terörist öldürüldüŞOK 1 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu | Kavanoz ve kavanoz kapağı çeşitleri ŞOK'taMerter'de ortalık birbirine karıştı: Esnaf ve nakliyeciler satırlarla birbirlerine girdi!Burcu Özberk - İlhan Şen sevgili mi? Burcu Özberk ve İlhan Şen aşk mı yaşıyor, birlikte mi?30 Ağustos 2021 Zafer Bayramı etkinlikleri, konserleri İstanbulAkıncı TİHA açılımı nedir? Akıncı TİHA özellikleri nelerdir? Fiyatı nedir? Kaç adet üretilecek?ŞOK 31 Ağustos 2021 aktüel ürünleri kataloğu | İşte haftanın fırsat ürünleri
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Bursaspor 0-2 Eyüpspor | MAÇ SONUCU

Bursaspor 0-2 Eyüpspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de heyecan üçüncü hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Bursaspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 biten mücadelenin ikinci yarısında Eyüpspor bulduğu gollerle kazanan taraf oldu.

Bursaspor 0-2 Eyüpspor | MAÇ SONUCU

Yeni sezonda ilk iki hafta geride kalırken heyecanın dozu da her geçen gün artıyor. Milli aradan önce galibiyet almayı hedefleyen Bursaspor ve Eyüpspor'un karşılaşması ise büyük heyecana sahne oldu. Maçın başından sonuna kadar hakimi olan konuk ekip Eyüpspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanı alan taraf oldu.

İLK 11'LER

Bursaspor: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Luka Capan, Aykut Akgün (Dk. 88 Taha Altıkardeş), Onur Atasayar, Emirhan Aydoğan, Namık Alaskarov (Dk. 69 Hasan Ayaroğlu), Burak Altıparmak (Dk. 69 Tuğbey Akgün), Bruno, Ofosu (Dk. 34 Ozan Sol), Batuhan Kör

Eyüpspor: Emrullah Şalk, Uğur Akdemir, Mezague, Yalçın Kılınç, Bülent Uzun, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 60 Dibba), Taşkın İlter (Dk. 72 Muhammed Akarslan), Bekir Yılmaz, Timur Temeltaş (Dk. 88 Mikail Okyar), Cenk Ahmet Alkılıç, Umut Bulut (Dk. 72 Stancu)

Goller: Dk. 65 Timur Temeltaş, Dk. 86 Dibba (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 57 Burak Altıparmak, Dk. 89 Emirhan Aydoğan (Bursaspor)

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Bursaspor'u 2-0 mağlup etti.

Bursaspor 0-2 Eyüpspor | MAÇ SONUCU

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT