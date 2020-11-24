Bursaspor - 1922 Konyaspor maçı CANLI İZLE LİNKİ
Ziraat Türkiye Kupası heyecanı, 4. tur maçları ile kaldığı yerden devam ediyor. Maçların ilk gününde oynanacak Bursaspor - 1922 Konyaspor maçı da taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor. Bursaspor - 1922 Konyaspor maçı canlı izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası heyecanı, 4. tur maçları ile kaldığı yerden devam ediyor. Maçların ilk gününde oynanacak Bursaspor - 1922 Konyaspor maçı, 4. tur maçlarının merakla beklenen mücadeleleri arasında yer alıyor. TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, kupaya 3. turdan başlamış ve 3. Lig ekibi Karşıyakayı penaltılarda geçmişti. 2. Lig ekibi 1922 Konyaspor da kupaya 3. turda başlamış ve 1. Lig ekibi Altay'ı 2-0 geçerek adını bir üst tura yazdırmıştı. Bursaspor - 1922 Konyaspor maçı canlı izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.
BURSASPOR - 1922 KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası, 4. tur maçları başlıyor. 24 Kasım Salı günü oynanacak maçlar arasında günün beklenen maçları arasında olan Bursaspor - 1922 Konyaspor mücadesi, bugün saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacakken hakem, Yakup Özhan tarafından yönetilecek. Yakup Özhan'ın yardımcılıklarını ise Vedat Demir ve Sedat Etik üstlenecek.
BURSASPOR - 1922 KONYASPOR HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncısı Turkuvaz Medya Grubu, tüm kupa maçlarını televizyon kanallarından naklen ve şifresiz olarak yayınlıyor. Bursaspor - 1922 Konyaspor ile Adanaspor - Sakaryaspor maçlarının aynı saatte olmasından dolayı iki karşılaşmanın dönüşümlü olarak yayınlanması bekleniyor.
BURSASPOR - 1922 KONYASPOR CANLI İZLE
Türkiye Kupası 4. tur maçlarının programı şöyle:
Yarın
13.00 Gençlerbirliği-Kırşehir Belediyespor
14.30 Ankaraspor-Muğlaspor
14.30 Boluspor-Kahramanmaraşspor
14.30 Giresunspor-Niğde Anadolu FK
15.00 Denizlispor-Turgutluspor
17.00 Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor
19.00 Adanaspor-Sakaryaspor
19.00 Bursaspor-1922 Konyaspor
21.00 Fenerbahçe-Sivas Belediyespor
25 Kasım Çarşamba
13.00 Bandırmaspor-Darıca Gençlerbirliği
13.00 Tuzlaspor-Sultanbeyli Belediyespor
13.00 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor
13.00 Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor
14.30 İstanbulspor-Tarsus İdmanyurdu
14.30 Altınordu-Çorum FK
14.30 Eskişehirspor-GMG Kastamonuspor
15.00 Hatayspor-Karacabey Belediyespor
17.00 Gaziantep FK-Serik Belediyespor
19.00 Adana Demirspor-Afjet Afyonspor
19.00 FT Antalyaspor-Pendikspor
21.00 Çaykur Rizespor-Uşakspor
26 Kasım Perşembe
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Demirspor
15.00 Kasımpaşa-24Erzincanspor
17.00 Kayserispor-Hekimoğlu Trabzon
19.00 Konyaspor-Manisa FK
21.00 Göztepe-Kırklarelispor