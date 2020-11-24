Bursaspor - 1922 Konyaspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı, 4. tur maçları ile kaldığı yerden devam ediyor. Maçların ilk gününde oynanacak Bursaspor - 1922 Konyaspor maçı, 4. tur maçlarının merakla beklenen mücadeleleri arasında yer alıyor. TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, kupaya 3. turdan başlamış ve 3. Lig ekibi Karşıyakayı penaltılarda geçmişti. 2. Lig ekibi 1922 Konyaspor da kupaya 3. turda başlamış ve 1. Lig ekibi Altay'ı 2-0 geçerek adını bir üst tura yazdırmıştı. Bursaspor - 1922 Konyaspor maçı canlı izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.

BURSASPOR - 1922 KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası, 4. tur maçları başlıyor. 24 Kasım Salı günü oynanacak maçlar arasında günün beklenen maçları arasında olan Bursaspor - 1922 Konyaspor mücadesi, bugün saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacakken hakem, Yakup Özhan tarafından yönetilecek. Yakup Özhan'ın yardımcılıklarını ise Vedat Demir ve Sedat Etik üstlenecek.

BURSASPOR - 1922 KONYASPOR HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncısı Turkuvaz Medya Grubu, tüm kupa maçlarını televizyon kanallarından naklen ve şifresiz olarak yayınlıyor. Bursaspor - 1922 Konyaspor ile Adanaspor - Sakaryaspor maçlarının aynı saatte olmasından dolayı iki karşılaşmanın dönüşümlü olarak yayınlanması bekleniyor.

Türkiye Kupası 4. tur maçlarının programı şöyle:

Yarın

13.00 Gençlerbirliği-Kırşehir Belediyespor

14.30 Ankaraspor-Muğlaspor

14.30 Boluspor-Kahramanmaraşspor

14.30 Giresunspor-Niğde Anadolu FK

15.00 Denizlispor-Turgutluspor

17.00 Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor

19.00 Adanaspor-Sakaryaspor

19.00 Bursaspor-1922 Konyaspor

21.00 Fenerbahçe-Sivas Belediyespor

25 Kasım Çarşamba

13.00 Bandırmaspor-Darıca Gençlerbirliği

13.00 Tuzlaspor-Sultanbeyli Belediyespor

13.00 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor

13.00 Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor

14.30 İstanbulspor-Tarsus İdmanyurdu

14.30 Altınordu-Çorum FK

14.30 Eskişehirspor-GMG Kastamonuspor

15.00 Hatayspor-Karacabey Belediyespor

17.00 Gaziantep FK-Serik Belediyespor

19.00 Adana Demirspor-Afjet Afyonspor

19.00 FT Antalyaspor-Pendikspor

21.00 Çaykur Rizespor-Uşakspor

26 Kasım Perşembe

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Demirspor

15.00 Kasımpaşa-24Erzincanspor

17.00 Kayserispor-Hekimoğlu Trabzon

19.00 Konyaspor-Manisa FK

21.00 Göztepe-Kırklarelispor