15 gündür haber alınamıyordu! Turşu bidonu sayesinde bulunduBıçaklayarak öldürdü, arkasından timsah gözyaşları döktüHavuz tesisindeki ihmalkarlık 5 kişiyi hastanelik etti! Klor borusu patladı, havuzdakiler canını zor kurtardı!Efsane dizi Aşk-ı Memnu'da Behlül'ün çaresiz aşkı Elif'i canlandıran Eda Özerkan Acar'ın son hali gündem oldu! Yıllar güzelliğine güzellik kattı!Liverpool 3-2 Milan | MAÇ SONUCUÜç Kuruş ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta?Berfu Yenenler bu kez de yaptığı yatak şakasıyla konuşulacak!Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlayacak 2021? Sadakatsiz 2. sezon ne zaman başlıyor 2021?Menemenspor 2-0 Manisa FK | MAÇ SONUCUÖnce pencereden aşağı itti, sonra suçunu itiraf etti
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Bursaspor 4-1 Samsunspor | MAÇ SONUCU

Bursaspor 4-1 Samsunspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de 5. hafta karşılaşmasında Bursaspor ile Samsunspor kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekip maçta geriye düşmesine rağmen bulduğu gollerle sahadan 4-1'lik üstünlükle ayrıldı ve 3 puanı alan taraf oldu.

Bursaspor 4-1 Samsunspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de 5. hafta karşılaşmasında Bursaspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Maçın başlarında geriye düşse de skoru lehine çevirmeyi başaran Bursaspor karşılaşmayı 4-1 kazandı ve bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Yeşil beyazlı ekip bu sonuçla birlikte puanının 4 yaparken, Samsunspor 6 puanda kaldı.

Bursaspor'da Emirhan Aydoğan 74. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

BURSASPOR 4-1 SAMSUNSPOR 

14'üncü dakikada Yılport Samsunspor 1-0 öne geçti. Sol kanattan topla birlikte ilerleyen Mehmet Akyüz içeriye doğru ortasını yaptı, Bursaspor savunmasında Luka Capan'a çarpan top yön değiştirerek ağlara yöneldi

29'uncu dakikada gelişen Bursaspor atağında, sol çaprazdan İsmail Yüksek'in içeriye çevirmek istediği top, Yılport Samsunspor savunmasından Boli'nin eline çarptı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

31'inci dakikada beyaz noktaya gelen Emirhan Aydoğan penaltıyı gole çevirdi ve skoru eşitledi.

49'uncu dakikada Bursaspor öne geçti. İsmail Yüksek'in pasıyla topla buluşan Massimo Bruno, ceza sahasına girerken sert vuruşunu yaptı, top kaleci Aykut Özer'in bakışları arasında ağlarla buluştu skor 2-1'e geldi

74'üncü dakikada Bursaspor'da Emirhan Aydoğan, orta alanda rakibine yaptığı sert müdahalenin ardından ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı. Yeşil beyazlı ekip 10 kişi kaldı.

84'üncü dakikada Bursaspor farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta savunma arkasına sarkan Batuhan Kör, Namık Alaskarov'un arapasıyla topla buluşurken, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandırdı ve durumu 3-1 yaptı.

90+6'ncı dakikada Bursaspor bir kez daha golü buldu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Alaskarov, sıyrılmak isterken açısını kaybedince pasını dışa doğru verdi, ceza sahası içerisindeki Kerem Şen ise düzgün vuruşla topu filelere gönderdi farkı 3'e çıkardı.

Maçta başka gol olmadı ve Bursaspor, farklı skorla galibiyeti alan taraf oldu.

Bursaspor 4-1 Samsunspor | MAÇ SONUCU

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT