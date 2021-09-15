Bursaspor 4-1 Samsunspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de 5. hafta karşılaşmasında Bursaspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Maçın başlarında geriye düşse de skoru lehine çevirmeyi başaran Bursaspor karşılaşmayı 4-1 kazandı ve bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Yeşil beyazlı ekip bu sonuçla birlikte puanının 4 yaparken, Samsunspor 6 puanda kaldı.

Bursaspor'da Emirhan Aydoğan 74. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

BURSASPOR 4-1 SAMSUNSPOR

14'üncü dakikada Yılport Samsunspor 1-0 öne geçti. Sol kanattan topla birlikte ilerleyen Mehmet Akyüz içeriye doğru ortasını yaptı, Bursaspor savunmasında Luka Capan'a çarpan top yön değiştirerek ağlara yöneldi

29'uncu dakikada gelişen Bursaspor atağında, sol çaprazdan İsmail Yüksek'in içeriye çevirmek istediği top, Yılport Samsunspor savunmasından Boli'nin eline çarptı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

31'inci dakikada beyaz noktaya gelen Emirhan Aydoğan penaltıyı gole çevirdi ve skoru eşitledi.

49'uncu dakikada Bursaspor öne geçti. İsmail Yüksek'in pasıyla topla buluşan Massimo Bruno, ceza sahasına girerken sert vuruşunu yaptı, top kaleci Aykut Özer'in bakışları arasında ağlarla buluştu skor 2-1'e geldi

74'üncü dakikada Bursaspor'da Emirhan Aydoğan, orta alanda rakibine yaptığı sert müdahalenin ardından ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı. Yeşil beyazlı ekip 10 kişi kaldı.

84'üncü dakikada Bursaspor farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta savunma arkasına sarkan Batuhan Kör, Namık Alaskarov'un arapasıyla topla buluşurken, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandırdı ve durumu 3-1 yaptı.

90+6'ncı dakikada Bursaspor bir kez daha golü buldu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Alaskarov, sıyrılmak isterken açısını kaybedince pasını dışa doğru verdi, ceza sahası içerisindeki Kerem Şen ise düzgün vuruşla topu filelere gönderdi farkı 3'e çıkardı.

Maçta başka gol olmadı ve Bursaspor, farklı skorla galibiyeti alan taraf oldu.