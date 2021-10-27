Bursaspor 6-1 Ceyhanspor | MAÇ SONUCU
Bursaspor sahasında Ceyhanspor'u ağırladı. Bursaspor- Ceyhanspor maçı 6-1 ev sahibi takımın üstünlüğüyle soına erdi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı sürüyor. Sahasında Ceyhanspor'u ağırlayan Bursaspor, maçın başından sona dek üstünlüğü korudu ve sahadan 6-1 üstünlükle ayrıldı.
Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada penaltı golüyle Emirhan Aydoğan, 17. dakikada Hasan Ayaroğlu, 27. dakikada yine Emirhan Aydoğan, 30. dakikada Batuhan Kör, 76. dakikada Vefa Temel ve 85. dakikada Hasan Sabri Karaca attı.
Ceyhanspor'un tek golünü ise 25. dakikada Abdurrahman Emek kaydetti.