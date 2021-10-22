Bursaspor 84-73 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU

ING Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta karşılaşmaları ile heyecan devam ediyor. Bu kapsamda ilk 4 haftada 1 galibiyet, 3 mağlubiyet alarak 13. sırada yer alan Bursaspor ile 4 maçını da kazanarak 1. sırada yer alan Fenerbahçe Beko'nun kozlarını paylaştı. Bursaspor, maçı 85-73 kazanarak galibiyet sayısını 2'ye çıkarırken, sarı lacivertli ekip ligdeki ilk mağlubiyetini almış oldu.

BURSASPOR 84-73 FENERBAHÇE BEKO

Maça iyi başlayan Frutti Extra Bursaspor 5’inci dakikada 12-2 öne geçti. Karşılaşmanın 9’uncu dakikasında Frutti Extra Bursaspor başantrenörü Dusan Alimpijevic, bir pozisyon sonrasında hakeme yaptığı itirazlarını sürdürünce diskalifiye edildi. Ev sahibi takımın başantrenörü diskalifiyesinden sonra oyunda etkili olan Fenerbahçe Beko 18-21 öne geçti. Frutti Extra Bursaspor, ilk periyodun son pozisyonunda Ömer Al'ın sayılarıyla ilk çeyreği 23-21 önde kapattı.

İkinci periyotta etkili oyun ortaya koyan Frutti Extra Bursaspor, 17-0'lık seri yakaladı. Karşılaşmanın 17’nci dakikasında yeşil-beyazlı ekip farkı 14 sayıya (40-26) çıkardı. Periyot boyunca iyi oyununu sürdüren Frutti Extra Bursaspor, ilk yarıyı 44-36 önde tamamladı.

Soyunma odasından etkili bir oyunla dönen Fenerbahçe Beko, aradaki farkı kapattı ve maçın 24’üncü dakikasında 49-50 öne geçti. Taraftarın desteğini arkasına alan ev sahibi takım, savunmadaki başarısını hücuma da yansıttı ve üçüncü çeyreği 62-52 önde tamamladı.

Final periyodunda da oyun temposundan kopmayan Frutti Extra Bursaspor sahadan 84-73 galip ayrıldı.