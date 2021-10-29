TFF 1. Lig'de bir üst lige çıkabilmek için verilen mücadelede 10 hafta geride kaldı. Zorlu maratonda mücadele ligin 11. haftası ile kaldığı yerden devam edecek. Bu kapsamda Bursaspor evinde Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. İki takımın da galibiyet parolasıyla çıkacağı bu zorlu karşılaşmayı takip etmek isteyen sporseverler ise internette Bursaspor - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

BURSASPOR- ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bursaspor - Ankara Keçiörengücü maçı 1 Kasım 2021 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. İki takımın da 3 puanı hanesine yazdırmak istediği bu zorlu müsabaka Bursa'da, Bursa Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

BURSASPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Bursaspor - Ankara Keçiörengücü maçı TRT Spor ve Bein Sports Max 1 kanallarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu maçı TRT Spor kanalından şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Onur Özütoprak yönetecek. Özütoprak'ın yardımcılıklarını Hasan Hüseyin Tetik ve Ogün Kamacı yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Necati Selçuk Şahin görev alacak.