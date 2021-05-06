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Bursaspor - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

TFF 1.Lig'in 34.haftasında Bursaspor ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. Peki Bursaspor - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bursaspor - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

TFF 1.Lig'de 34 haftalık heyecan oynanacak son hafta maçlarıyla sona erecek. Bu kapsamda Bursaspor ,Ankara Keçiörengücü'nü  evinde konuk edecek. Bu maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Bursaspor  -  Ankara Keçiörengücü  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

BURSASPOR -  ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bursaspor ile Ankara Keçiörengücü arasındaki maç 9 Mayıs Pazar günü oynanacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumunda saat 18.00'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan şifresiz, BeİN Max 1 kanalından ise şifreli olarak ekranlara gelecek.

Mücadelenin hakemleri açıklandığı anda haberimize eklenecektir.

Tayfun Altuntaş
Editör
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