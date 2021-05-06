TFF 1.Lig'de 34 haftalık heyecan oynanacak son hafta maçlarıyla sona erecek. Bu kapsamda Bursaspor ,Ankara Keçiörengücü'nü evinde konuk edecek. Bu maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Bursaspor - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

BURSASPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bursaspor ile Ankara Keçiörengücü arasındaki maç 9 Mayıs Pazar günü oynanacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumunda saat 18.00'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan şifresiz, BeİN Max 1 kanalından ise şifreli olarak ekranlara gelecek.

Mücadelenin hakemleri açıklandığı anda haberimize eklenecektir.