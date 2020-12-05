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Bursaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 11. hafta maçında Bursaspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Bursaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 11. hafta maçında Bursaspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor ile karşılaştı. maç 1-3 sona erdi. Bursaspor ve Bereket Sigorta Ümraniyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 11. hafta maçında Bursaspor sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile 04.12.2020 19:00'da karşılaştı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu - Bursa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Bursaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Bursaspor Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının Özeti için Tıklayın

Bursaspor Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu - Bursa

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

04.12.2020 19:00

Bursaspor Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının Hakemleri

Hakan Ceylan(hakem), Baran Eraslan(1. Yardımcı Hakem), Gökmen Baltacı(2. Yardımcı Hakem), Hasan Avcı(dördüncü Hakem)

BURSASPORBursaspor

Bursaspor İlk 11

1. Mehmet Ataberk Dadakdeniz, 2. İsmail Çokçalış, 3. Onur Atasayar, 4. Cüneyt Köz, 5. Emirhan Aydoğan, 17. Recep Aydın, 18. Ali Akman, 36. Burak Altıparmak, 61. Batuhan Kör, 67. Kerem Şen, 84. Ertuğrul Kurtuluş

Yedekler

28. Deniz Aydın, 6. Ramazan Keskin, 7. Burak Kapacak, 8. Ozan İsmail Koç, 10. Özer Hurmacı, 11. Çağatay Yılmaz, 14. İsmail Can Çavuşluk, 24. Kerem Kök, 77. Tuğbey Akgün, 88. Berat Altındiş

Teknik Sorumlu

Fazlı Tan

Goller

Emirhan Aydoğan,77.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Emirhan Aydoğan 17.dk, Sarı Kart İsmail Çokçalış 60.dk, Sarı Kart Ertuğrul Kurtuluş 28.dk, Sarı Kart Cüneyt Köz 66.dk

Oyundan Çıkanlar

Recep Aydın 46.dk, Kerem Şen 31.dk, Ertuğrul Kurtuluş 69.dk, Batuhan Kör 78.dk

Oyuna Girenler

Burak Kapacak 46.dk, Özer Hurmacı 31.dk, Ramazan Keskin 69.dk, Berat Altındiş 78.dk

BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPORBereket Sigorta Ümraniyespor

Bereket Sigorta Ümraniyespor İlk 11

61. Ahmet Eyüp Türkaslan, 8. Serkan Göksu, 12. Chukwuma Emmanuel Akabueze, 55. Ercan Coşkun, 5. Alim Öztürk, 19. Honore Gomıs, 23. Alaaddin Okumuş, 28. Hasan Batuhan Artarslan, 32. Ante Zıvkovıc, 44. Tomıslav Glumac, 69. Ulrıch Kevın Selom Mayı

Yedekler

1. Mehmet Göktüğ Bakırbaş, 9. Hüseyin Çolak, 7. Moussa Sow, 10. Okan Derici, 17. Emirhan Çalışkan, 14. Turgut Doğan Şahin, 92. Mustafa Murat Uslu, 15. Mustafa Can Karagöz

Teknik Sorumlu

Recep Uçar

Goller

Alim Öztürk,45.dk (h), Tomıslav Glumac,52.dk (h), Moussa Sow,82.dk (f)

Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

Serkan Göksu 87.dk, Chukwuma Emmanuel Akabueze 78.dk, Honore Gomıs 64.dk, Ante Zıvkovıc 64.dk, Ulrıch Kevın Selom Mayı 78.dk

Oyuna Girenler

Hüseyin Çolak 87.dk, Mustafa Murat Uslu 78.dk, Moussa Sow 64.dk, Okan Derici 64.dk, Turgut Doğan Şahin 78.dk

TFF 1. Lig 11.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Altınordu117221711236
2Ankara Keçiörengücü11632189219
3Tuzlaspor116321916213
4Samsunspor11551159206
5Adana Demirspor105321991810
6İstanbulspor115331711186
7Altay105231710177
8Giresunspor114521413171
9Bursaspor12426202214-2
10Balıkesirspor11425121514-3
11Akhisarspor1134491413-5
12Ümraniyespor12345142013-6
13Adanaspor93331310123
14Menemenspor10334111412-3
15Bandırmaspor11326131411-1
16Ankaraspor112277178-10
17Boluspor1014510147-4
18Eskişehirspor110475224-17

TFF 1. Lig 11.Hafta Fikstür

28.11.2020İstanbulspor1-1Giresunspor
28.11.2020Akhisarspor0-1Osmanlıspor FK
28.11.2020Altay3-1Bursaspor
28.11.2020Ümraniyespor0-2Menemenspor
29.11.2020Samsunspor2-0Tuzlaspor
29.11.2020Eskişehirspor0-2Altınordu
29.11.2020Bandırmaspor1-0Balıkesirspor
29.11.2020Ankara Keçiörengücü1-0Adana Demirspor
30.12.2020AdanasporBoluspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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