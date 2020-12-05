Bursaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 11. hafta maçında Bursaspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 11. hafta maçında Bursaspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor ile karşılaştı. maç 1-3 sona erdi. Bursaspor ve Bereket Sigorta Ümraniyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 11. hafta maçında Bursaspor sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile 04.12.2020 19:00'da karşılaştı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu - Bursa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Bursaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Bursaspor Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının Özeti için Tıklayın
Bursaspor Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu - Bursa
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
04.12.2020 19:00
Bursaspor Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının Hakemleri
Hakan Ceylan(hakem), Baran Eraslan(1. Yardımcı Hakem), Gökmen Baltacı(2. Yardımcı Hakem), Hasan Avcı(dördüncü Hakem)
Bursaspor İlk 11
1. Mehmet Ataberk Dadakdeniz, 2. İsmail Çokçalış, 3. Onur Atasayar, 4. Cüneyt Köz, 5. Emirhan Aydoğan, 17. Recep Aydın, 18. Ali Akman, 36. Burak Altıparmak, 61. Batuhan Kör, 67. Kerem Şen, 84. Ertuğrul Kurtuluş
Yedekler
28. Deniz Aydın, 6. Ramazan Keskin, 7. Burak Kapacak, 8. Ozan İsmail Koç, 10. Özer Hurmacı, 11. Çağatay Yılmaz, 14. İsmail Can Çavuşluk, 24. Kerem Kök, 77. Tuğbey Akgün, 88. Berat Altındiş
Teknik Sorumlu
Fazlı Tan
Goller
Emirhan Aydoğan,77.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Emirhan Aydoğan 17.dk, Sarı Kart İsmail Çokçalış 60.dk, Sarı Kart Ertuğrul Kurtuluş 28.dk, Sarı Kart Cüneyt Köz 66.dk
Oyundan Çıkanlar
Recep Aydın 46.dk, Kerem Şen 31.dk, Ertuğrul Kurtuluş 69.dk, Batuhan Kör 78.dk
Oyuna Girenler
Burak Kapacak 46.dk, Özer Hurmacı 31.dk, Ramazan Keskin 69.dk, Berat Altındiş 78.dk
Bereket Sigorta Ümraniyespor İlk 11
61. Ahmet Eyüp Türkaslan, 8. Serkan Göksu, 12. Chukwuma Emmanuel Akabueze, 55. Ercan Coşkun, 5. Alim Öztürk, 19. Honore Gomıs, 23. Alaaddin Okumuş, 28. Hasan Batuhan Artarslan, 32. Ante Zıvkovıc, 44. Tomıslav Glumac, 69. Ulrıch Kevın Selom Mayı
Yedekler
1. Mehmet Göktüğ Bakırbaş, 9. Hüseyin Çolak, 7. Moussa Sow, 10. Okan Derici, 17. Emirhan Çalışkan, 14. Turgut Doğan Şahin, 92. Mustafa Murat Uslu, 15. Mustafa Can Karagöz
Teknik Sorumlu
Recep Uçar
Goller
Alim Öztürk,45.dk (h), Tomıslav Glumac,52.dk (h), Moussa Sow,82.dk (f)
Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
Serkan Göksu 87.dk, Chukwuma Emmanuel Akabueze 78.dk, Honore Gomıs 64.dk, Ante Zıvkovıc 64.dk, Ulrıch Kevın Selom Mayı 78.dk
Oyuna Girenler
Hüseyin Çolak 87.dk, Mustafa Murat Uslu 78.dk, Moussa Sow 64.dk, Okan Derici 64.dk, Turgut Doğan Şahin 78.dk
TFF 1. Lig 11.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Altınordu
|11
|7
|2
|2
|17
|11
|23
|6
|2
|Ankara Keçiörengücü
|11
|6
|3
|2
|18
|9
|21
|9
|3
|Tuzlaspor
|11
|6
|3
|2
|19
|16
|21
|3
|4
|Samsunspor
|11
|5
|5
|1
|15
|9
|20
|6
|5
|Adana Demirspor
|10
|5
|3
|2
|19
|9
|18
|10
|6
|İstanbulspor
|11
|5
|3
|3
|17
|11
|18
|6
|7
|Altay
|10
|5
|2
|3
|17
|10
|17
|7
|8
|Giresunspor
|11
|4
|5
|2
|14
|13
|17
|1
|9
|Bursaspor
|12
|4
|2
|6
|20
|22
|14
|-2
|10
|Balıkesirspor
|11
|4
|2
|5
|12
|15
|14
|-3
|11
|Akhisarspor
|11
|3
|4
|4
|9
|14
|13
|-5
|12
|Ümraniyespor
|12
|3
|4
|5
|14
|20
|13
|-6
|13
|Adanaspor
|9
|3
|3
|3
|13
|10
|12
|3
|14
|Menemenspor
|10
|3
|3
|4
|11
|14
|12
|-3
|15
|Bandırmaspor
|11
|3
|2
|6
|13
|14
|11
|-1
|16
|Ankaraspor
|11
|2
|2
|7
|7
|17
|8
|-10
|17
|Boluspor
|10
|1
|4
|5
|10
|14
|7
|-4
|18
|Eskişehirspor
|11
|0
|4
|7
|5
|22
|4
|-17
TFF 1. Lig 11.Hafta Fikstür
|28.11.2020
|İstanbulspor
|1-1
|Giresunspor
|28.11.2020
|Akhisarspor
|0-1
|Osmanlıspor FK
|28.11.2020
|Altay
|3-1
|Bursaspor
|28.11.2020
|Ümraniyespor
|0-2
|Menemenspor
|29.11.2020
|Samsunspor
|2-0
|Tuzlaspor
|29.11.2020
|Eskişehirspor
|0-2
|Altınordu
|29.11.2020
|Bandırmaspor
|1-0
|Balıkesirspor
|29.11.2020
|Ankara Keçiörengücü
|1-0
|Adana Demirspor
|30.12.2020
|Adanaspor
|Boluspor