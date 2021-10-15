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Bursaspor - Boluspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki

Milli aranın tamamlanmasıyla birlikte TFF 1. Lig'de futbol heyecanı devam ediyor. Bu kapsamda Bursaspor ile Boluspor'un karşı karşıya geldiği maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Bursaspor - Boluspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

Bursaspor - Boluspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki

TFF 1. Lig'de futbol heyecanı 9. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Milli aranın ardından yeniden galibiyet için sahaya çıkan TFF 1. Lig ekipleri 3 puan için ter döküyor. Bu kapsamda Bursaspor ile Boluspor arasında oynanacak olan maçı izlemek isteyenler için Bursaspor - Boluspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

BURSASPOR - BOLUSPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ 

Bursaspor - Boluspor maçı 17 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Bursa'da, Bursa Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

Bursaspor - Boluspor maçı TRT Spor ve Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı TRT Spor'dan şifresiz olarak izleyebilecek. 

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Bülent Birincioğlu yönetecek. Birincioğlu'nun yardımcılıklarını Muhammet Yumak ve Baran Eraslan yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Süleyman Bahadır görev alacak.

BURSASPOR - BOLUSPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ 

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