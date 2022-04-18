Bursaspor- Gençlerbirliği maçı canlı izle | Bursaspor- Gençlerbirliği maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig ’de 33.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam edecek. Bu kapsamda Bursaspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için Bursaspor– Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevapları haberimizde...

BURSASPOR- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 33.haftasındaki Bursaspor ile Gençlerbirliği maçı 19 Nisan 2022 Salı günü Bitci Timsah Park Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 18.00'da başlayan mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetiyor. Altay'ın yardımcılıklarını Murat Şener ve Ferdi Karadoruk yapıyor.

BURSASPOR- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE

BURSASPOR- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Lig’in 33.haftasındaki Bursaspor ile Gençlerbirliği maçı, TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BURSASPOR- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

BURSASPOR İLK 11

28. DENİZ AYDIN

7. NAMIK ALASKAROV

14. HASAN AYAROĞLU

30. MEHMET ERDEM UĞURLU

31. LUKA CAPAN

33. NICOLAS MAURICIO ZALAZAR

36. BURAK ALTIPARMAK

52. UĞUR KAAN YILDIZ

67. ENVER CENK ŞAHİN

45. JOAO PEDRO SOUSA SILVA

70. MASSIMO BRUNO

GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11

1. RAMAZAN KÖSE

27. ÖMÜRCAN ARTAN

3. MUSA ŞAHİNDERE

8. AARON TSHIBOLA

14. METEHAN MERT

15. AKSEL AKTAŞ

17. BARIŞ ALICI

18. GÖKHAN GÜL

23. DMYTRO GRECHYSHKIN

33. MUHAMMED BAYIR

9. BLESSING CHIBUIKE ELEKE