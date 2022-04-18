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Bursaspor- Gençlerbirliği maçı canlı izle | Bursaspor- Gençlerbirliği maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig'in 33. hafta maçında Bursaspor ile Gençlerbirliği  karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Bursaspor- Gençlerbirliği maçı canlı izle | Bursaspor- Gençlerbirliği maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

Bursaspor- Gençlerbirliği maçı canlı izle | Bursaspor- Gençlerbirliği maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig ’de 33.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam edecek. Bu kapsamda Bursaspor ile Gençlerbirliği  arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için Bursaspor– Gençlerbirliği  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevapları haberimizde... 

BURSASPOR- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE 

Spor Toto 1.Lig’in 33.haftasındaki Bursaspor ile Gençlerbirliği maçı 19 Nisan 2022 Salı günü Bitci Timsah Park Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 18.00'da başlayan mücadeleyi  hakem Çağdaş Altay yönetiyor.  Altay'ın yardımcılıklarını Murat Şener ve Ferdi Karadoruk yapıyor. 

BURSASPOR- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE 

BURSASPOR- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Lig’in 33.haftasındaki Bursaspor ile Gençlerbirliği maçı, TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1  kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BURSASPOR- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

BURSASPOR İLK 11

28. DENİZ AYDIN
7. NAMIK ALASKAROV
14. HASAN AYAROĞLU
30. MEHMET ERDEM UĞURLU
31. LUKA CAPAN
33. NICOLAS MAURICIO ZALAZAR
36. BURAK ALTIPARMAK
52. UĞUR KAAN YILDIZ
67. ENVER CENK ŞAHİN
45. JOAO PEDRO SOUSA SILVA
70. MASSIMO BRUNO

GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11

1. RAMAZAN KÖSE
27. ÖMÜRCAN ARTAN
3. MUSA ŞAHİNDERE
8. AARON TSHIBOLA
14. METEHAN MERT
15. AKSEL AKTAŞ
17. BARIŞ ALICI
18. GÖKHAN GÜL
23. DMYTRO GRECHYSHKIN
33. MUHAMMED BAYIR
9. BLESSING CHIBUIKE ELEKE

Bölge Gündem Editör Ekibi
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