Spor Toto 1.Lig ’de 2021 - 2022 sezonu heyecanı 38.hafta maçlarıyla son buluyor. Bu kapsamda Bursaspor ile Menemenspor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda maçı izlemek isteyenler için Bursaspor - Menemenspor maçı canlı izle | Bursaspor - Menemenspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

BURSASPOR - MENEMENSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 38.haftasındaki Bursaspor- Menemenspor maçı 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü Bitci Timsah Park Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 19.00 'da başlayan maçı hakem Gürcan Hasova yönetiyor. Hasova'nın yardımcılıklarını Serdar Diyadin ve Özcan Sultanoğlu yapıyor.

BURSASPOR - MENEMENSPOR MAÇI CANLI İZLE

BURSASPOR - MENEMENSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Zorlu mücadele Bein Sports Max 2 kanalından şifreli, TRT Spor kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BURSASPOR - MENEMENSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ