Koronavirüs salgının gölgesinde devam eden TFF 1. Lig'de sezonun 33.hafta maçında Bursaspor - Menemenspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi iki takımdaki son durumu ve maç hakkında bilgileri haberimizde verdik. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcılar Bursaspor - Menemenspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar....

BURSASPOR - MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Bursaspor - Menemenspor maçı 12 Temmuz 17.30'da başlayacak. Karşılaşma, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Bahattin Şimşek'in yardımcılıklarını Kamil Çetin ve Bilal Gölen üstlenecek. Karşılaşma koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Bursaspor - Menemenspor maçı 12 Temmuz saat 17.30'da beIN SPORTS HD 2 kanalından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Bursaspor: Çağlar Akbaba, Kerem Can Akyüz, Diarra, Tayfur Bingöl, Anıl Karaer, Burak Kapacak, Özer Hurmacı, Shehu, Burak Altıparmak, Traore, Kubilay Kanatsızkuş

Menemenspor: Amir Güven, Ömer Şahbaş, Ercan Çoşkun, Rıdvan Koçak, Furkan Bayır, Yıldırım, Murat Elkatmış, Selim Aydemir, Cem Çelik, Tayfun Aydoğan, Ali Kaya