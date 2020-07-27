Bursaspor, oyuncularından Özer Hurmacı'ya büyük tepki!

TFF 1. Lig'de play-off finalinin kimler arasında oynanacağı belli oldu. Lig devam ederken İrfan Buz'un takımın başına geçmesiyle birlikte büyük bir çıkış yakalayarak play-off'lara kalan Bursaspor, yarı final mücadelesinde Adana Demirspor'a 4-1 kaybetti. Bu sonuçla Süper Lig'e yükselme şansını kaybeden yeşil-beyazlılar'da bir kriz daha patladı. Özer Hurmacı hakkında flaş açıklamalarda bulunan takımın diğer oyuncuları Anıl Karaer ve Kerem Kök, "Özer Hurmacı bize ihanet etti" açıklamasını yaptı.

Kerem Kök, "Dün acı bir olay yaşadık. Takımda bir arkadaşımız kendini düşünerek bizi yalnız bıraktı. İsim vermeyeceğim. Bursasporlular öğrenecek. Alçakça sabote edildik. Dün akşam hayatım boyunca unutamayacağım bir ders aldım Biz savaşa geliyoruz. 8-9 aydır maaş alamayan futbolcular antrenmanı boykot eder, hiç yapmadık" dedi.

Anıl Karaer ise "Özer Hurmacı dün oynamadığı için kampı terk etti. Ben futbol hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşadım. Saat 2, 3'lere kadar bunların konuşmaları oldu. Bu bize ihanettir" şeklinde konuştu.

ÖZER HURMACI TEPKİLERE YANIT VERDİ

Özer Hurmacı ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Allah biliyor gerçeği. Keşke konuştuğunuz kadar icraat yapsaydınız. Günahınızı benden çıkarın şimdilik. Hukuki haklarımı savunacağım." ifadelerini kullanarak yanıt verdi.

Açıklamaların ardından TRT Spor'a çıkan Özer Hurmacı, "Bu konuyla gündeme geldiğim için hayal kırıklığı yaşıyorum. Maçı izlerken gözyaşlarımı tutamadım. Sakatlığım olmasına rağmen antrenman yapamadan ilk maça çıkmıştım. Oynayıp oynamamamla ilgili Mehmet hoca ile konuştum, bu maçta oynamak istediğimi ilettim. Doktorun yanına gittim, hocanın beni düşünmediğini söyledi, ben de saygı duyduğumu ilettim. Oynamayacağımı öğrenince izin alıp gitmek istedim. Sinirim geçince sabah uyanıp otobüse bindim. Tam otobüs hareket edecekken Mehmet hoca yanıma gelip hoca senin gelmeni istemiyor dedi. Hocanın beni istemediğini öğrendikten sonra arkadaşlarıma başarılar diledim ve gözlerim yaşlı bir şekilde otobüsten indim. Ben otobüsten inerken keşke futbolcu arkadaşlarımdan birisi de benim onlara yardımcı olduğum kadar bana yardımcı olsalardı." ifadelerini kullandı.