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Bursaspor - Yılport Samsunspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 5. hafta maçında Bursaspor, Yılport Samsunspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Bursaspor - Yılport Samsunspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 5. hafta maçında Bursaspor, Yılport Samsunspor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Bursaspor ve Yılport Samsunspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 5. hafta maçında Bursaspor sahasında Yılport Samsunspor ile 12.12.2020 19:00'da karşılaştı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu - Bursa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Bursaspor - Yılport Samsunspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Bursaspor Yılport Samsunspor Maçının Özeti için Tıklayın

Bursaspor Yılport Samsunspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu - Bursa

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

12.12.2020 19:00

Bursaspor Yılport Samsunspor Maçının Hakemleri

Yaşar Kemal Uğurlu(hakem), Erdinç Sezertam(1. Yardımcı Hakem), Utku Tunavelioğlu(2. Yardımcı Hakem), Ahmet Ecevit(dördüncü Hakem)

BURSASPORBursaspor

Bursaspor İlk 11

1. Mehmet Ataberk Dadakdeniz, 2. İsmail Çokçalış, 3. Onur Atasayar, 4. Cüneyt Köz, 5. Emirhan Aydoğan, 7. Burak Kapacak, 10. Özer Hurmacı, 18. Ali Akman, 23. Furkan Emre Ünver, 36. Burak Altıparmak, 61. Batuhan Kör

Yedekler

40. Canberk Yurdakul, 6. Ramazan Keskin, 8. Ozan İsmail Koç, 11. Çağatay Yılmaz, 14. İsmail Can Çavuşluk, 17. Recep Aydın, 67. Kerem Şen, 75. Eren Güler, 77. Tuğbey Akgün, 84. Ertuğrul Kurtuluş

Teknik Sorumlu

Fazlı Tan

Goller

Batuhan Kör,20.dk (f), Batuhan Kör,37.dk (f), Çağatay Yılmaz,84.dk (f)

Kartlar

Çift Sarı Kart Özer Hurmacı 61.dk, Sarı Kart Furkan Emre Ünver 18.dk

Oyundan Çıkanlar

Burak Kapacak 87.dk, Ali Akman 80.dk, Batuhan Kör 74.dk

Oyuna Girenler

Ramazan Keskin 87.dk, Ertuğrul Kurtuluş 80.dk, Çağatay Yılmaz 74.dk

YILPORT SAMSUNSPORYılport Samsunspor

Yılport Samsunspor İlk 11

1. Nurullah Aslan, 6. Yalçın Kılınç, 7. Guıdo Koçer, 33. Rahman Buğra Çağıran, 9. Edwın Oppong Anane-gyasi, 20. Gökhan Alsan, 35. Ferhat Çulcuoğlu, 39. Kerem Can Akyüz, 48. Erhan Kartal, 70. Nadir Çiftçi, 89. Erkam Reşmen

Yedekler

55. Furkan Köse, 8. Oğuz Gürbulak, 91. Kevın Gnonher Bolı, 11. Ange Freddy Plumaın, 24. Burak Çalık, 14. İlyas Kubilay Yavuz, 10. Vukan Savıcevıc, 77. Enes İslam İlkin

Teknik Sorumlu

Ertuğrul Sağlam

Goller

{awayGoal}

Kartlar

Sarı Kart Erkam Reşmen 67.dk

Oyundan Çıkanlar

Ferhat Çulcuoğlu 46.dk, Gökhan Alsan 46.dk, İlyas Kubilay Yavuz 78.dk, Rahman Buğra Çağıran 64.dk, Guıdo Koçer 46.dk

Oyuna Girenler

Vukan Savıcevıc 46.dk, İlyas Kubilay Yavuz 46.dk, Oğuz Gürbulak 78.dk, Ange Freddy Plumaın 64.dk, Burak Çalık 46.dk

TFF 1. Lig 5.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Tuzlaspor138322216276
2Altınordu148332116275
3Giresunspor147521913266
4Ankara Keçiörengücü147342011249
5Altay1372424122312
6Adana Demirspor1364322122210
7Samsunspor135621613213
8Bursaspor146262523202
9İstanbulspor115331711186
10Bandırmaspor14437161715-1
11Balıkesirspor12435141715-3
12Menemenspor12354131614-3
13Boluspor13346131513-2
14Ümraniyespor13346142213-8
15Akhisarspor13346111913-8
16Adanaspor103341414120
17Ankaraspor122287208-13
18Eskişehirspor140597285-21

TFF 1. Lig 5.Hafta Fikstür

17.10.2020Bandırmaspor1-1Eskişehirspor
17.10.2020Ümraniyespor1-2Ankara Keçiörengücü
17.10.2020Samsunspor0-3İstanbulspor
17.10.2020Altay1-0Adana Demirspor
17.10.2020Adanaspor5-2Altınordu
18.10.2020Boluspor1-2Tuzlaspor
18.10.2020Bursaspor3-1Balıkesirspor
18.10.2020Osmanlıspor FK Giresunspor
18.10.2020Ankaraspor1-1Giresunspor
19.10.2020Akhisarspor0-0Menemenspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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