Bursaspor - Yılport Samsunspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 5. hafta maçında Bursaspor, Yılport Samsunspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 5. hafta maçında Bursaspor, Yılport Samsunspor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Bursaspor ve Yılport Samsunspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 5. hafta maçında Bursaspor sahasında Yılport Samsunspor ile 12.12.2020 19:00'da karşılaştı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu - Bursa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Bursaspor - Yılport Samsunspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Bursaspor Yılport Samsunspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu - Bursa
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
12.12.2020 19:00
Bursaspor Yılport Samsunspor Maçının Hakemleri
Yaşar Kemal Uğurlu(hakem), Erdinç Sezertam(1. Yardımcı Hakem), Utku Tunavelioğlu(2. Yardımcı Hakem), Ahmet Ecevit(dördüncü Hakem)
Bursaspor İlk 11
1. Mehmet Ataberk Dadakdeniz, 2. İsmail Çokçalış, 3. Onur Atasayar, 4. Cüneyt Köz, 5. Emirhan Aydoğan, 7. Burak Kapacak, 10. Özer Hurmacı, 18. Ali Akman, 23. Furkan Emre Ünver, 36. Burak Altıparmak, 61. Batuhan Kör
Yedekler
40. Canberk Yurdakul, 6. Ramazan Keskin, 8. Ozan İsmail Koç, 11. Çağatay Yılmaz, 14. İsmail Can Çavuşluk, 17. Recep Aydın, 67. Kerem Şen, 75. Eren Güler, 77. Tuğbey Akgün, 84. Ertuğrul Kurtuluş
Teknik Sorumlu
Fazlı Tan
Goller
Batuhan Kör,20.dk (f), Batuhan Kör,37.dk (f), Çağatay Yılmaz,84.dk (f)
Kartlar
Çift Sarı Kart Özer Hurmacı 61.dk, Sarı Kart Furkan Emre Ünver 18.dk
Oyundan Çıkanlar
Burak Kapacak 87.dk, Ali Akman 80.dk, Batuhan Kör 74.dk
Oyuna Girenler
Ramazan Keskin 87.dk, Ertuğrul Kurtuluş 80.dk, Çağatay Yılmaz 74.dk
Yılport Samsunspor İlk 11
1. Nurullah Aslan, 6. Yalçın Kılınç, 7. Guıdo Koçer, 33. Rahman Buğra Çağıran, 9. Edwın Oppong Anane-gyasi, 20. Gökhan Alsan, 35. Ferhat Çulcuoğlu, 39. Kerem Can Akyüz, 48. Erhan Kartal, 70. Nadir Çiftçi, 89. Erkam Reşmen
Yedekler
55. Furkan Köse, 8. Oğuz Gürbulak, 91. Kevın Gnonher Bolı, 11. Ange Freddy Plumaın, 24. Burak Çalık, 14. İlyas Kubilay Yavuz, 10. Vukan Savıcevıc, 77. Enes İslam İlkin
Teknik Sorumlu
Ertuğrul Sağlam
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Erkam Reşmen 67.dk
Oyundan Çıkanlar
Ferhat Çulcuoğlu 46.dk, Gökhan Alsan 46.dk, İlyas Kubilay Yavuz 78.dk, Rahman Buğra Çağıran 64.dk, Guıdo Koçer 46.dk
Oyuna Girenler
Vukan Savıcevıc 46.dk, İlyas Kubilay Yavuz 46.dk, Oğuz Gürbulak 78.dk, Ange Freddy Plumaın 64.dk, Burak Çalık 46.dk
TFF 1. Lig 5.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Tuzlaspor
|13
|8
|3
|2
|22
|16
|27
|6
|2
|Altınordu
|14
|8
|3
|3
|21
|16
|27
|5
|3
|Giresunspor
|14
|7
|5
|2
|19
|13
|26
|6
|4
|Ankara Keçiörengücü
|14
|7
|3
|4
|20
|11
|24
|9
|5
|Altay
|13
|7
|2
|4
|24
|12
|23
|12
|6
|Adana Demirspor
|13
|6
|4
|3
|22
|12
|22
|10
|7
|Samsunspor
|13
|5
|6
|2
|16
|13
|21
|3
|8
|Bursaspor
|14
|6
|2
|6
|25
|23
|20
|2
|9
|İstanbulspor
|11
|5
|3
|3
|17
|11
|18
|6
|10
|Bandırmaspor
|14
|4
|3
|7
|16
|17
|15
|-1
|11
|Balıkesirspor
|12
|4
|3
|5
|14
|17
|15
|-3
|12
|Menemenspor
|12
|3
|5
|4
|13
|16
|14
|-3
|13
|Boluspor
|13
|3
|4
|6
|13
|15
|13
|-2
|14
|Ümraniyespor
|13
|3
|4
|6
|14
|22
|13
|-8
|15
|Akhisarspor
|13
|3
|4
|6
|11
|19
|13
|-8
|16
|Adanaspor
|10
|3
|3
|4
|14
|14
|12
|0
|17
|Ankaraspor
|12
|2
|2
|8
|7
|20
|8
|-13
|18
|Eskişehirspor
|14
|0
|5
|9
|7
|28
|5
|-21
TFF 1. Lig 5.Hafta Fikstür
|17.10.2020
|Bandırmaspor
|1-1
|Eskişehirspor
|17.10.2020
|Ümraniyespor
|1-2
|Ankara Keçiörengücü
|17.10.2020
|Samsunspor
|0-3
|İstanbulspor
|17.10.2020
|Altay
|1-0
|Adana Demirspor
|17.10.2020
|Adanaspor
|5-2
|Altınordu
|18.10.2020
|Boluspor
|1-2
|Tuzlaspor
|18.10.2020
|Bursaspor
|3-1
|Balıkesirspor
|18.10.2020
|Osmanlıspor FK
|Giresunspor
|18.10.2020
|Ankaraspor
|1-1
|Giresunspor
|19.10.2020
|Akhisarspor
|0-0
|Menemenspor