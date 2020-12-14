Bursaspor - Yılport Samsunspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 5. hafta maçında Bursaspor, Yılport Samsunspor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Bursaspor ve Yılport Samsunspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 5. hafta maçında Bursaspor sahasında Yılport Samsunspor ile 12.12.2020 19:00'da karşılaştı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu - Bursa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Bursaspor - Yılport Samsunspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Bursaspor Yılport Samsunspor Maçının Özeti için Tıklayın Bursaspor Yılport Samsunspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu - Bursa

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

12.12.2020 19:00

Bursaspor Yılport Samsunspor Maçının Hakemleri

Yaşar Kemal Uğurlu(hakem), Erdinç Sezertam(1. Yardımcı Hakem), Utku Tunavelioğlu(2. Yardımcı Hakem), Ahmet Ecevit(dördüncü Hakem)

Bursaspor

Bursaspor İlk 11

1. Mehmet Ataberk Dadakdeniz, 2. İsmail Çokçalış, 3. Onur Atasayar, 4. Cüneyt Köz, 5. Emirhan Aydoğan, 7. Burak Kapacak, 10. Özer Hurmacı, 18. Ali Akman, 23. Furkan Emre Ünver, 36. Burak Altıparmak, 61. Batuhan Kör

Yedekler

40. Canberk Yurdakul, 6. Ramazan Keskin, 8. Ozan İsmail Koç, 11. Çağatay Yılmaz, 14. İsmail Can Çavuşluk, 17. Recep Aydın, 67. Kerem Şen, 75. Eren Güler, 77. Tuğbey Akgün, 84. Ertuğrul Kurtuluş

Teknik Sorumlu

Fazlı Tan

Goller

Batuhan Kör,20.dk (f), Batuhan Kör,37.dk (f), Çağatay Yılmaz,84.dk (f)

Kartlar

Çift Sarı Kart Özer Hurmacı 61.dk, Sarı Kart Furkan Emre Ünver 18.dk

Oyundan Çıkanlar

Burak Kapacak 87.dk, Ali Akman 80.dk, Batuhan Kör 74.dk

Oyuna Girenler

Ramazan Keskin 87.dk, Ertuğrul Kurtuluş 80.dk, Çağatay Yılmaz 74.dk

Yılport Samsunspor

Yılport Samsunspor İlk 11

1. Nurullah Aslan, 6. Yalçın Kılınç, 7. Guıdo Koçer, 33. Rahman Buğra Çağıran, 9. Edwın Oppong Anane-gyasi, 20. Gökhan Alsan, 35. Ferhat Çulcuoğlu, 39. Kerem Can Akyüz, 48. Erhan Kartal, 70. Nadir Çiftçi, 89. Erkam Reşmen

Yedekler

55. Furkan Köse, 8. Oğuz Gürbulak, 91. Kevın Gnonher Bolı, 11. Ange Freddy Plumaın, 24. Burak Çalık, 14. İlyas Kubilay Yavuz, 10. Vukan Savıcevıc, 77. Enes İslam İlkin

Teknik Sorumlu

Ertuğrul Sağlam

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Erkam Reşmen 67.dk

Oyundan Çıkanlar

Ferhat Çulcuoğlu 46.dk, Gökhan Alsan 46.dk, İlyas Kubilay Yavuz 78.dk, Rahman Buğra Çağıran 64.dk, Guıdo Koçer 46.dk

Oyuna Girenler

Vukan Savıcevıc 46.dk, İlyas Kubilay Yavuz 46.dk, Oğuz Gürbulak 78.dk, Ange Freddy Plumaın 64.dk, Burak Çalık 46.dk

TFF 1. Lig 5.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Tuzlaspor 13 8 3 2 22 16 27 6 2 Altınordu 14 8 3 3 21 16 27 5 3 Giresunspor 14 7 5 2 19 13 26 6 4 Ankara Keçiörengücü 14 7 3 4 20 11 24 9 5 Altay 13 7 2 4 24 12 23 12 6 Adana Demirspor 13 6 4 3 22 12 22 10 7 Samsunspor 13 5 6 2 16 13 21 3 8 Bursaspor 14 6 2 6 25 23 20 2 9 İstanbulspor 11 5 3 3 17 11 18 6 10 Bandırmaspor 14 4 3 7 16 17 15 -1 11 Balıkesirspor 12 4 3 5 14 17 15 -3 12 Menemenspor 12 3 5 4 13 16 14 -3 13 Boluspor 13 3 4 6 13 15 13 -2 14 Ümraniyespor 13 3 4 6 14 22 13 -8 15 Akhisarspor 13 3 4 6 11 19 13 -8 16 Adanaspor 10 3 3 4 14 14 12 0 17 Ankaraspor 12 2 2 8 7 20 8 -13 18 Eskişehirspor 14 0 5 9 7 28 5 -21

TFF 1. Lig 5.Hafta Fikstür