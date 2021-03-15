Bursaspor'da futbolcular isyan bayrağını çekti: "Tek kuruş almayan futbolcu grubuyuz"

Maddi sıkıntıların yaşandığı bilinen TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor'da futbolcular sezonun başlangıcından bugüne kadar maaş almadıklarını açıklayarak adeta isyan bayrağını çekti ve yöneticileri göreve çağırdı.

Futbolcuların imzalarının yer aldığı yazılı açıklamada futbolcular, sezon başından bu yana yaşanan sıkıntıları aktarmak istediklerini belirtti.

Bilinmesi istenen bir gerçeğin olduğunu ifade eden futbolcular," Biz liglerimizde sezon başından bu yana bir kuruş maaş alamayan tek futbolcu grubuyuz. Elbette ekonomik sıkıntılar var ve elbette şartlar ağır. Ancak biz bu kulübe gönül verenlerin başını eğmemek adına aylardır büyük fedakarlıklar yaparak mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"VERİLEN SÖZLER TUTULMALI"

Verilen senetlerin geçersiz çıktığını primlerin geciktiğini ve personel maaşlarının aylardır yatmamasının normal kabul edilmemesi gerektiğini kaydeden futbolcular," Başarı için gereken güven ve samimiyet ortamı hiç bir şekilde sağlanamazken çözüme yönelik verilen sözler defalarca kez tutulmalı aksine sorunlar daha da derinleşti. Amacımız sezonun bitimine yaklaşık 50 gün kala birilerini hedef göstermek değil, kendi gerçeğimizi kamuoyuyla paylaşmak." ifadelerine yer verdi.

"TARAFTARIMIZDAN ÖZÜR DİLERİZ"

Kent büyükleri ve camia büyüklerinin somut ve samimi bir şekilde harekete geçmesini isteyen futbolcular," Bizim hak edişlerimiz için toplanan desteklerin takipçisi olmalarını istiyoruz. Biz bu değerli formayı terleten grup olarak değer görmek istiyoruz. Bugüne kadar her koşulda savaştık, bu formaya sahip çıktık, sezon sonuna kadar da çıkmaya devam edeceğiz. Bu konuyu kamuoyuyla bu şekilde paylaşmak durumunda kaldığımız için taraftarımızdan ve camiamızdan "biz" özür diliyoruz.” dedi.