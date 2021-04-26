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  3. Bursasporlu futbolcular mercek altında! Başarılı isimler Süper Lig takımları ile anılıyor

Bursasporlu futbolcular mercek altında! Başarılı isimler Süper Lig takımları ile anılıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un bu sezon dikkat çeken birçok genç ismine Süper Lig takımları talip olduğu iddia ediliyor. Burak Kapacak'la Fenerbahçe'nin, İsmail Çokçalış ve Batuhan Kör'le Galatasaray'ın, Emirhan Aydoğan'la Trabzonspor'un, Burak Altıparmak'la ise de Alanyaspor'un ilgilendiği belirtiliyor.

Bursasporlu futbolcular mercek altında! Başarılı isimler Süper Lig takımları ile anılıyor

TFF 1. Lig'de bu sezon transfer yasağını kaldıramayan ve genç ağırlıklı bir kadro ile mücadele etmek zorunda kalan Bursaspor'da gözler transfere çevrildi. Devre arasında Ali Akman'ı Eintracht Frankfurt'a bedelsiz kaptıran yeşil-beyazlı kulüp, bu kez aynı hataya düşmek istemiyor. Nitekim Bursaspor'un en etkili isimleri arasında yer alan Burak Kapacak'la Fenerbahçe'nin, İsmail Çokçalış ve Batuhan Kör'le Galatasaray'ın, Emirhan Aydoğan'la Trabzonspor'un, Burak Altıparmak'la ise de Alanyaspor'un ilgilendiği belirtiliyor.

GÖZLER BAŞKAN KAMAT'A ÇEVRİLDİ

Bursaspor Kulübü'nde ise belirsizlik devam ediyor. Gözler Olağan Genel Kurul'a çevrilmişken, Başkan Erkan Kamat'ın kongre tarihini 1 Mayıs'a çekmesi, ardından da çıkan yasa gereği bu organizasyonun belirlenen tarihte yapılamayacağının öğrenilmesine rağmen reaksiyon gösterilmemesi camiada tepkilere sebep oldu. Kongre tarihinin henüz netlik kazanmaması ve gelecek sezonun planlamasıyla ilgili bir adım atılmaması ise yeşil-beyazlı taraftarı endişeye sürükledi. Teknik Direktör Mustafa Er'in de gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı belirsizliği koruyor. Bursaspor taraftarı hem genç oyuncuların hem de Mustafa Er'in gelecek sezon da takımda kalması görüşünde birleşiyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Bursasporlu futbolcular mercek altında! Başarılı isimler Süper Lig takımları ile anılıyor

Bursasporlu futbolcular mercek altında! Başarılı isimler Süper Lig takımları ile anılıyor

Bursasporlu futbolcular mercek altında! Başarılı isimler Süper Lig takımları ile anılıyor

Bursasporlu futbolcular mercek altında! Başarılı isimler Süper Lig takımları ile anılıyor

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