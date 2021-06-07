Trabzonspor'dan yapılan açıklamada Busenaz Sürmeneli'nin Avrupa Kota Müsabakalarında finale yükseldiği belirtildi. Trabzonspor'un sosyal medya hesabı ve resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamanın ardından Boksör Busenaz Sürmeneli merak edildi. Peki Busenaz Sürmeneli kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Boksör Busenaz Sürmeneli başarıları nelerdir? İşte ayrıntılar...

BUSENAZ SÜRMENELİ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

25 Haziran 1998'de dünyaya gelmiştir. Trabzonlu olan boksör Busenaz Sürmeneli, Trabzonspor Kulübü sporcusudur.

BOKSÖR BUSENAZ SÜRMENELİ BAŞARILARI NELERDİR?

- 2013 Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonu

- 2013 Yıldız Kadınlar Avrupa Birliği Ülkeleri Boks Şampiyonası 2./Macaristan

- 2013 Yıldız Kadınlar Dünya Şampiyonu/Bulgaristan

- 2014 Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonu

- 2014 Yıldız Kadınlar Avrupa Şampiyonu/İtalya

- 2015 Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonu

- 2015 Genç Kadınlar Dünya Şampiyonu/Tayvan

- 2015 Genç Kadınlar Avrupa Şampiyonu/Macaristan

- 2016 Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonu

- 2016 Genç Kadınlar Avrupa Şampiyonu/Ordu-Türkiye

- 2017 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu

- 2017 Azerbaycan İpekyolu Boks Turnuvası Şampiyonu

- 2017 Polonya Felix Stamm Boks Turnuvası Şampiyonu

- 2017 Büyük Kadınlar Avrupa Birliği Ülkeleri Boks Şampiyonası 2./İtalya

- 2018 Ümitler Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası Şampiyonu

- 2018 Sırbistan Belgrade Boks Turnuvası Şampiyonu

- 2018 Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası Şampiyonu

- 2019 Ümit Kadınlar Türkiye Şampiyonu / Samsun

- 2019 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu / İstanbul

- 2019 Ümit Kadınlar Avrupa Şampiyonu / VLADİKAVKAZ- RUSYA

- 2019 / 57. Belgrade Winner Boks Turnuvası Şampiyonu / SIRBİSTAN

- 2019 50. Grand-Prix Usti Nad Labem Turnuvası Şampiyonu

- 2019 Balkan Boks Turnuvası Şampiyonu 69. kg Botevgrad/ Bulgaristan

- 2019 Büyük Kadınlar Avrupa 3. sü İspanya/ Madrid

- 2019 Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonu Ulan -Ude / RUSYA- 69 kg Dünya Şampiyonu

- 2019 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu (aynı yıl 2. kez)

- 2019 Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası Şampiyonu

- 2020 Macaristan Debrecen Boks Turnuvası Şampiyonu

TRABZONSPOR KULÜBÜ'NDEN BUSENAZ SÜRMENELİ'YE İLGİLİ AÇIKLAMA

Trabzonspor Kulübü'nün sosyal medya hesabı ve web sitesinden yapılan açıklamada Busenaz Sürmeneli'nin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakalarında finale yükseldiği belirtildi.

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde

"Başarılı boksörümüz Busenaz Sürmeneli, Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakalarında finale yükseldi.

Daha önce Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılmayı garantileyen Busenaz Sürmeneli, yarı finalde Ukraynalı rakibi Anna Lysenko ile karşı karşıya geldi ve müsabakadan 5-0 galip ayrıldı.

Organizasyonun 69 kilogram finalinde Alman rakibi Apetz Nadine ile karşılaşacak olan başarılı boksörümüz bu maçı kazanması durumunda olimpiyatlarda bir numaralı seri başı olacak."