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Busenaz Sürmeneli galibiyetini Türk kadınları ve çocuklarına armağan etti

Tokyo 2020'de çeyrek finale çıkan milli boksör Busenaz Sürmeneli, galibiyetini Türk kadınları ve çocuklarına armağan etti.

Busenaz Sürmeneli galibiyetini Türk kadınları ve çocuklarına armağan etti

Tokyo 2020 Olimpiyatları 69 kilo branşında çeyrek finale hak kazanan Busenaz Sürmeneli, galibiyeti sevincini sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla kutladı. 

Busenaz Sürmeneli'den galibiyet paylaşımı: Türk kadınları ve çocuklarına armağan olsun

Olimpiyatlarda galibiyet alan ilk kadın Türk boksör olan Sürmeneli kişisel hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu galibiyet, güzel ülkemin tüm kadınlarına ve parlak bir gelecek hayali kuran tüm çocuklarına armağan olsun" mesajını paylaştı.

Busenaz Sürmeneli galibiyet sonrası paylaşım yaptı: Türk kadınları ve çocuklarına armağan olsun

Sürmeneli, 39 yaşındaki Polonyalı Karolina Koszewska'ı üç rauntta da mağlup etmişti.

 

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