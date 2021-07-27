Busenaz Sürmeneli galibiyetini Türk kadınları ve çocuklarına armağan etti

Tokyo 2020 Olimpiyatları 69 kilo branşında çeyrek finale hak kazanan Busenaz Sürmeneli, galibiyeti sevincini sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla kutladı.

Olimpiyatlarda galibiyet alan ilk kadın Türk boksör olan Sürmeneli kişisel hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu galibiyet, güzel ülkemin tüm kadınlarına ve parlak bir gelecek hayali kuran tüm çocuklarına armağan olsun" mesajını paylaştı.

Sürmeneli, 39 yaşındaki Polonyalı Karolina Koszewska'ı üç rauntta da mağlup etmişti.