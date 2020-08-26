Ünlü oyuncu Büşra Develi 27 yaşına girdi. Kendisi gibi oyuncu olan Burak Deniz'den ayrıldıktan sonra uzun bir süre yalnız kalan Büşra Develi, yeni aşka yelken açtı.

Sevgilisi Cem Aktay ile yeni yaşını kutlayan Develi, sosyal medya hesabından birlikte çekildikleri fotoğrafları yayınladı. Develi'nin genç iş insanı sevgilisi Cem Aktay ile fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Develi, sevgilisi ve arkadaşlarıyla kutlama yemeğine çıktı.

Develi, daha önce Burak Deniz ile aşk yaşamıştı.İkilinin 3 yıllık aşkı sürpriz bir şekilde bitmişti.

CEM AKTAY KİMDİR?

Cem Aktay cemiyet hayatının ses getiren iş insanlarından biri. Koç Holding yönetim kurulu üyesi Caroline Koç'un yeğeni. Caroline Koç'un kardeşi Madeleine Giraud'un ilk eşi Halil Aktay'dan olan oğlu olduğu biliniyor.