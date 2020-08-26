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  3. Büşra Develi'nin sevgilisi Cem Aktay ile fotoğrafı olay yarattı!

Büşra Develi'nin sevgilisi Cem Aktay ile fotoğrafı olay yarattı!

Ünlü oyuncu Büşra Develi doğum gününü bir süredir birlikte olduğu genç iş insanı Cem Aktay ile kutladı. Develi daha önce kendisi gibi oyuncu Burak Deniz ile uzun bir birlikte yaşamış ikilinin aşklarının bitmesi şaşkınlık yaratmıştı.

Büşra Develi'nin sevgilisi Cem Aktay ile fotoğrafı olay yarattı!

Ünlü oyuncu Büşra Develi 27 yaşına girdi. Kendisi gibi oyuncu olan Burak Deniz'den ayrıldıktan sonra uzun bir süre yalnız kalan Büşra Develi, yeni aşka yelken açtı. 

Büşra Develi'nin sevgilisi Cem Altay ile fotoğrafı olay yarattı!

Sevgilisi Cem Aktay ile yeni yaşını kutlayan Develi, sosyal medya hesabından birlikte çekildikleri fotoğrafları yayınladı. Develi'nin genç iş insanı sevgilisi Cem Aktay ile fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Büşra Develi'nin sevgilisi Cem Altay ile fotoğrafı olay yarattı!

Develi, sevgilisi ve arkadaşlarıyla kutlama yemeğine çıktı.

Büşra Develi'nin sevgilisi Cem Altay ile fotoğrafı olay yarattı!

Develi, daha önce Burak Deniz ile aşk yaşamıştı.İkilinin 3 yıllık aşkı sürpriz bir şekilde bitmişti.

Büşra Develi'nin sevgilisi Cem Altay ile fotoğrafı olay yarattı!

CEM AKTAY KİMDİR? 

Cem Aktay cemiyet hayatının ses getiren iş insanlarından biri. Koç Holding yönetim kurulu üyesi Caroline Koç'un yeğeni. Caroline Koç'un kardeşi Madeleine Giraud'un ilk eşi Halil Aktay'dan olan oğlu olduğu biliniyor.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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