Büşra Pekin ve Ersay Üner buzları eritti! Çift yeniden birlikte

Uzun süredir ilişkileri olan ve geçtiğimiz yıl bitiren ikili koronavirüs salgınından sonra birbirlerinin yanından ayrılmadı. Büşra Pekin eski sevgilisine yardım için evine gidiyor.

YEMEK YAPIP GÖTÜRÜYOR

Aynı sitede içerisinde oturan eski sevgililer, korona günlerinde birbirlerine destek veriyor. Pekin, Üner’e yaptıkları yemeklerden götürüp evini temizlemesine yardım ediyor.

PİJAMALARLA EVİ TERK ETMİŞTİ

İddiaya göre Büşra Pekin, ayrılık kararı aldıkları gün üzerinde pijamalarıyla evi terk etti. Yaşadıkları tartışmanın sonra Büşra Pekin köpeğini alıp evden çıktı.

AYRILDIKLARINI SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Çift, 6 yıllık ilişkinin bittiğini sosyal medyada yayınladıkları “Biz bir süre önce ayrılma kararı aldık. Dostluğumuzun ve beraber yürüttüğümüz çalışmalarımızın süreceğini sizlerle paylaşmak istedik” açıklamasıyla duyurmuştu.

ERSAY ÜNER KİMDİR?

Ersay Üner 1978 yılında Konya'da dünyaya geldi. Babasının müzisyen olması nedeniyle müzikle iç içe büyüyen Üner, 14 yaşında müzik yapabilmek için İstanbul’a taşındı.

İstanbul'a geldikten sonra Demet Akalın’ın ekibinde çalışmaya başladı. "Yürüdüm" şarkısıyla çıkış yapsa da Demet Akalın ile seslendirdiği "Yılan" şarkısıyla geniş kitlelerce tanındı.

Uzun yıllardır Büşra Pekin'le olan birlikteliği 2019 yılının kasım ayında sonra erdi. Ersay Üner, 2017 yılında katıldığı bir radyo programında Büşra Pekin ile tanışma hikayesini anlatmış ve Pekin ile evlenme kararı aldıklarını duyurmuştu. Üner, "Murat Dalkılıç akşam yemeğine davet etti. Orada Büşra’yla tanıştım ve aşık oldum. O günden beri beraberiz. Ve bu aşk mutlu sonla devam edecek." demişti.