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Büşra Pekin'den şaşırtan hamle! Eski aşkı Ersay Üner'i arayarak isteğini dile getirdi!

Geçtiğimiz gün Alaçatı’da bir mekanda ünlü şarkıcı Ersay Üner sahneye çıktı. Ünlü şarkıcıyı dinlemeye gelenler arasında eski aşkı Büşra Pekin’de yer alması dikkatlerden kaçmadı.

Büşra Pekin'den şaşırtan hamle! Eski aşkı Ersay Üner'i arayarak isteğini dile getirdi!

Geçtiğimiz akşam Alaçatı Port Mooi'de sahne alan müzisyen Ersay Üner'i dinlemeye gelenler arasında eski sevgilisi Büşra Pekinin de olması şaşırttı. Arkadaşlarıyla birlikte konsere gelen Pekin, eski aşkını dinledi. 

Ersay Üner, konserden sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ersay Üneri, "Aşk şarkılarını eski sevgilinize mi söylediniz?" sorusuna "Büşra aradı, konserime gelmek istediğini söyledi. Onunla arkadaşlığımız baki, buradan size haber çıkmaz" diye esprili bir cevap verdi.

Büşra Pekin'den şaşırtan hamle! Eski aşkı Ersay Üner'i arayarak isteğini dile getirdi!

Pandemi dolayısıyla iki yıldır canlı müzik dinlemeyi özlediğini dile getiren Büşra Pekin ise, "Ersay'la arkadaşız. Bir de iş arkadaşlığımız var. Ortak bir şirketimiz var" açıklamasında bulundu. Ersay Üner'i dinleyenler arasında Murat Boz, Murat Dalkılıç, Mustafa Aksakallı, Gökhan Türkmen gibi isimler de vardı. 

Büşra Pekin'den şaşırtan hamle! Eski aşkı Ersay Üner'i arayarak isteğini dile getirdi!

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