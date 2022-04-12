Bütün ülkeler normalleşirken Çin'de her şey başa döndü! Vaka sayıları tırmandı, sokağa çıkma yasakları isyan ettirdi
Bütün ülkeler normalleşirken Çin'de her şey başa döndü! Vaka sayıları tırmandı, sokağa çıkma yasakları isyan ettirdi
Koronavirüs salgınının çıkış noktası olan Çin'de artan vakalar endişeye yol açtı. Aşılama oranının yüzde 88 olduğu ülkede son 24 saatte 24 bin 567 koronavirüs vakası tespit edilirken Pekin yönetiminin sıfır vaka politikası vatandaşlar arasında da tartışılmaya başlandı.