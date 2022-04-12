Bütün ülkeler normalleşirken Çin'de her şey başa döndü! Vaka sayıları tırmandı, sokağa çıkma yasakları isyan ettirdi Koronavirüs salgınının çıkış noktası olan Çin'de artan vakalar endişeye yol açtı. Aşılama oranının yüzde 88 olduğu ülkede son 24 saatte 24 bin 567 koronavirüs vakası tespit edilirken Pekin yönetiminin sıfır vaka politikası vatandaşlar arasında da tartışılmaya başlandı.

1 10 2019 yılının Aralık ayında Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan şehrinde ilk kez ortaya çıkan koronavirüs salgını devam ediyor. Birçok ülkede vaka sayılarının azalmasıyla birlikte tedbirler azaltılmaya başlarken Çin'de ise vaka artışı nedeniyle uygulanan sıfır vaka politikasına karşın vaka sayılarında yaşanan artış sürüyor