Büyü çeşitleri ve tarifleri nelerdir? Büyü nasıl bozulur? İşte, büyü bozma, büyü çeşitleri ve belirtileri

İstek ve arzularının gerçekleşmesi için büyüye başvuran insanların sayısı bir hayli fazla. Peki büyü çeşitleri ve tarifleri nelerdir? İşte büyü bozma, büyü çeşitleri ve belirtileri...

Gerçek büyü yapmak ve büyülerin güçlü etkilerinden faydalanmak adına bazı fedakârlıklarda bulunmanız gerekmektedir. Özellikle kişide ruhsal ve fiziksel açıdan derin izler bırakan kara büyüler, herkes için tehdit oluşturabilir. Günümüze kadar ulaşmayı başaran büyülerin tarihi oldukça eskiye dayanır. Kadim medeniyetlerden son semavi din İslam’a kadar köklü bir tarihe sahip olan büyüler. İslam ile daha farklı bir yapıya bürünmüştür.

Büyüler birçok farklı amaçla yapılabilir. Doğru ve etkili büyüleri yapmak adına büyünün amacının belirlenmesi gerekmektedir. Büyüler çoğu zaman:

Kendine engel oluşturan kişilerin etkilerinin azaltılması ve saf dışı bırakılması,

Sevdiği kişiyi elde etmek,

Hayatına müdahale eden kişilerden kurtulmak,

Kendi gücünü arttırmak ve hastalıklarından kurtulmak vb.

Daha birçok farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Büyülerin yapılabilmesi için kişinin büyüler hakkında detaylı bir bilgi birikimine ve güçlü bir imana sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle herkes büyü yapamaz. Büyüler sadece ve sadece bu alanda kendini yetiştirmiş kişiler tarafından yapılmalıdır.

Herkes Büyü Yapabilir mi?

Büyü yapmak büyük bir meziyet ve cesaret gerektirir. Aynı zamanda kişinin sadece İslami açından değil büyülerin tüm dinler ve ezoterik öğretilerden haberdar olması ve buna göre en iyi etkilere sahip büyüleri yapmaları gerekmektedir. Sıradan insanların basit tariflerle evlerinde yapacakları büyüler genellikle etkisiz olmaktadır.

Büyü yapmak geçmişten günümüze kadar birçok dinde ve toplumda en büyük günahlar arasında sayılmıştır. İslam açısından da büyü yapmak büyük günahlar arasında yer almaktadır. Ancak büyüden korunmak için başka çaresi olmayan kişiler zorunluluk halinde büyü yaptırabilirler. Büyü nasıl yapılır ve çeşitleri nelerdi gibi sorulara bu nedenle oldukça geniş bir çerçevede yanıt aranmalıdır.

Büyülerin yapılabilmesi için bazı alanlarda kişilerin ilim sahibi olması gerekmektedir. Büyü yapmak için:

Havas ilmine sahip olmak,

Dinler arasında büyü mukayesesi yapma becerisine sahip olmak,

İman sahibi ve dirayetli olmak gibi

Özelliklere sahip olmak gerekmektedir. Büyüler güçlü bir silah gibi etkilere sahiptirler. Bu nedenle bu silahın doğru kullanımı ve yanlış ellere geçmemesi oldukça önemlidir.

Büyüler Gerçekten Etkili Midir?

Tüm dinlerde ve mistik öğretilerde büyülerin gerçekliği hakkında çeşitli örnekler vardır. İnsanlık tarihi ile başladığı düşünülen büyülerin etkileri büyü çeşitlerine göre değişiklik göstermektedir. Anında tutan büyüler ile birçok kişi inanmadığı halde büyülerin etkisi altında kalmışlardır. Her insanın çevresinde mutlaka büyülerle ilgilenen veya bir şekilde büyülerin etkilerine maruz kalan kişiler vardır. Bu kişiler büyülerin gerçek etkileri hakkında size büyük ipuçları verecektir.

Büyülerin etkilerinden korunmak adına karşı büyülerin yapılması da mümkündür. Tıpkı büyü yapmak kadar büyülerden korunmak için de farklı tür önlemler ve yöntemler kullanılır.

Büyü çeşitleri ve tarifleri nelerdir?

Derin ilimler içinde insanların en çok kullandığı ve etkileri kısa süre içinde tesir ederek istenilen sonuçları verdiği birçok farklı büyü çeşidi bulunmaktadır. Hemen hemen her amaçla yapılabilen büyülerin etkileri de bu büyü çeşitlerine göre değişiklik göstermektedir. Büyüler başlıca iki temel grupta incelenebilir. Bunlar; kara büyü, ak büyü ve kırmızı büyülerdir. Kara büyüler adından da anlaşılacağı gibi oldukça tehlikeli ve ölümcül sonuçlar doğuran büyüler arasında yer almaktadır.

Yaygın olarak kullanılan büyü çeşitleri arasında:

Domuz büyüsü,

Papaz büyüsü,

Sabun büyüsü,

41 büyüsü,

Yumurta büyüsü,

Kilit büyüsü,

Bağlama büyüsü,

Meni ile yapılan büyüler,

Voodoo büyüsü,

Kaşık büyüsü,

Kan büyüleri,

Karabiber büyüsü vb.

Yer almaktadır. Büyülerin çeşitlerini daha da arttırmak mümkündür. Her bir büyü için farklı tür özel malzemeler gerekmektedir. Bu malzemeler birbiri ile farklı dualar ve tılsımlı sözlerle mühürlenerek birleştirilir. Bu sayede büyü yapılan kişi kendi kişisel eşyalarından alınan unsurlarla tesir altına alınmaktadır.

Aşk büyüsü: Eşinizi veya sevdiğinizi size bağlamak için yapılır.

Bağlama büyüsü: Genel olarak evli çiftlerin yakınlaşması için yapılır.

Kara büyü: Düşmana bir hasıma zarar vermek için yapılır

Adet kanı büyüsü: Kadınların kendi kocalarını eve bağlamak için yapılır.

Papaz büyüsü: Hem aşık etmek hemde bağlamak amacı ile yapılır

Nohut büyüsü: Evde yapacağınız kolay bir aşk büyüsü çeşididir.

Yumurta büyüsü: Çok sağlıklı sonuçlar vermese bile yine evde yapılan basit bir büyü şeklidir.

Ayırma büyüsü: Eşleri veya seven iki kişiyi ayırmak için yapılır.

Geri getirme büyüsü: Sizi terk eden, sizden uzaklaşan insanların tekrar dönmesi için yapılır.

Soğutma büyüsü: Çoğunlukla evli insanların birbirinden soğutmak için yapılır.

Boşanma büyüsü: Eşiyle kolay bir şekilde sorun yaşamadan boşanmak için yapılır.

Evlilik büyüsü: Kolay ve hiç sorun yaşamadan evlenmek isteyen kişilerin tercih nedenidir.

Evde Yapılan Kolay Büyü Çeşitleri

Sizlere kendi evinizde kolayca yapacağınız basit bir büyü tarifi vermek istiyorum. Hemen aşağıdaki adımları yaparak kendi başınıza basit bir büyü uygulaması yapabilirsiniz.

İki tane tahta kaşık alınarak bu kaşıklardan birinin içine kendi adınızı keçeli kırmızı kalemle yazacaksınız. İkinci kaşığın içine size aşık olmasını istediğiniz kişinin ismini yine keçeli kalemle yazacaksınız. Yukarıdaki resimde görüldüğü gibi her bir kaşığın içine isimler keçeli kalemle yazılır. Ardından hemen aşağıdaki resimde gördüğünüz gibi bu iki kaşık birbirlerine bakacak şekilde pozisyona getirilerek beyaz bir bezle saplarından birbirine bağlanır. Sonraki aşama bu birbirine bağladığınız kaşıkları temiz bir toprağa gömerek içinizden niyetinizi geçirirsiniz. Sonuncu aşamada yani toprağa gömme işini tamamladıktan sonra hemen aşağıdaki sesli duayı bir kere dinleyerek tekrar niyetinizi içinizden geçirirsiniz.

Bu adımlardan sonra büyü yapma işlemi tamamlanmış olur. Genelde evde yapılan basit büyüler 3 haftaya kadar tesirini gösterir. Eğer yapılan büyü tutarsa bu süre içinde sonuç almanız mümkün olacaktır.

Harika Bir Aşk ve Bağlama Büyüsü Yapmak İster misin?

Bu aşk büyüsünü yapmak, yeşil bir mendil ve bir kaşık tuz ile gerçekleştirildiği için evvela yanınıza yeşil bir mendil almalı ve aynı zamanda bir tatlı kaşığı tuz alarak sessiz bir yere geçmeli ve orada aşağıdaki ayrıntılarla büyü uygulamasını gerçekleştirmeye başlamalısınız:

Bu sessiz yerde ışığın mümkün mertebe loş olmasını sağlayın, yarı karanlık hale getirdiğiniz bu ortamdan aynı zamanda dışarıdan gelebilecek gürültüleri ve herhangi bir sesi de devre dışı bırakmaya çalışın; çünkü büyü yapmak için mümkün mertebe konsantre olmanız gerekmektedir.

Tam manası ile konsantre olduktan sonra yeşil mendili önünüze koyun ve hemen sağ tarafına bir kaşık tuzu yerleştirin ve bu iki malzemenin üzerine şöyle hitap edin:

“Ey Hüddam Zargon, senin gücünün ve kudretinin aşamayacağı hiçbir şey olmadığı gibi sana açık yüreklilikle derdini anlatanların yarı yolda kaldığı da görülmemiştir, öyleyse benim de yarı yolda kalmamam için kudretini devreye sok ve konuştur. Bana, yapmış olduğum bu uygulamanın en kısa zamanda amacına ulaşması için güç ve yetenek ver, 3 gün içerisinde kalbimdeki muhabbetin amacına ulaşmasını sağla, beni tamamen güzelliklere taşı ve her türlü sıkıntıyı benden gider. Bu büyüyü yapmak senin sayende mümkün olmuştur, öyleyse kendi zatının hatırı için bana yardım eyle.”

Bu uygulamayı tarif ettiğimiz şekli ile yaptıktan sonra şimdi bir tatlı kaşığı tuzu yeşil mendilin içerisine dökün ve bu mendili hiçbir tanesi dışarıda kalmayacak şekilde güzel bir kese haline getirip iyice düğümleyin ve ardından da götürüp kimsenin göremeyeceği bir yerde saklayın.

Bu iki malzemeyi sakladığınız yerde hiç kimsenin sizi görmemesi ve bu iki malzemeye de herhangi bir elin temas etmemesi (yani müdahale etmemesi) gerekmektedir. Bunu yaptıktan sonra 3 gün içerisinde, aşık edip bağlamak istediğiniz kişinin muhabbeti size doğru akmaya başlayacak ve bu mendil ve içindeki tuz orada kaldığı sürece bu aşk devam edecektir.

Kara Büyü Nedir, Etkileri Nelerdir?

Kara büyülerin ortaya çıkışı orta çağlara kadar dayanmaktadır. Özellikle pagan kültüre sahip toplumlarda bu tip büyülerin çok sık uygulama alanı bulunduğu bilinmektedir. Etkileri kısa süre içinde kişinin ölümüne bile neden olan bu büyüler; Arapça, İbranice ve Süryanice dillerinde yapılmaktadır. Etkileri açısından Süryanice ve İbranice yapılan büyüler ciddi riskler taşır. Kara büyülerde genellikle orta çağdan kalan tarifler, İslami ve diğer dini değerlerin aşağılanması ve bu sayede koruyucu etkilerinin azaltılmasıdır. Kara büyü çeşitleri bu nedenle asla tavsiye edilmez. Kara büyüler yapılırken genellikle kullanılan yöntemler arasında:

Kirli eşyalar üzerine ayet, hadis ve surelerin yazılması,

Yasak hayvanların kesilerek farklı tılsımlarla gömülmesi,

Kan ve diğer pis malzemelerle muskaların oluşturulması vb.

Yer almaktadır. Kara büyülerin yapımı oldukça zordur. Yapıldığı takdirde karşı tarafta derin buhranlara ve psikolojik açından büyük bir çöküşe neden olacaktır.

Büyü Yaparken Hangi Malzemeler Kullanılır?

Büyü çeşitlerine ve büyü amacına göre farklı tür malzemeler kullanılmaktadır. Genellikle kişisel eşyalar, örneğin; tırnak, saç teli, kıyafet vb. ürünler büyülerin vazgeçilmez malzemeleri arasında yer almaktadır. Bazı büyülerde kişinin sadece kendisinin ve annesinin adı bile yeterli olmaktadır. Gerçek büyü tarifleri arasında yer alan başlıca malzemeler arasında:

Saç veya vücut kılı,

Fotoğraf,

Tırnak,

Ayna,

İp,

Mum,

Çeşitli hayvan kanları,

Adet kanı, meni,

Hayvan yağları vb.

Yer almaktadır. Büyü çeşitlerine ve etki alanlarına göre farklı malzemeler kullanılacağı için büyü yapan kişinin gerekli malzemeleri doğru bir şekilde ve sıralı olmak üzere temin etmesi gerekmektedir.

Büyü Nasıl Bozulur?

Büyülerin etkisinden çıkmak veya büyülerden korunmak için tıpkı büyülerde olduğu gibi farklı tür uygulamalara yer verilmiştir. Genellikle evlerden çıkan muska büyüleri için basit birkaç yöntemle büyüler bozulmaktadır. Büyü bozmak için kişinin büyü yapıldığından emin olması gerekmektedir. Bunun içinde mutlaka bu alanda derin bir birikime sahip kişiler tarafından tabiri caizse kişinin muayene edilmesi gerekir.

Büyü bozma işlemlerinde yapılan ilk işlem büyünün doğru olarak tespit edilmesidir. Hangi büyünün yapıldığının bilinmemesi halinde doğru ve etkili bir büyü bozma işlemi gerçekleştirilemez.

Uzaktan Büyü Yapılabilir mi?

Uzaktan büyü yaptırmak mümkündür. Bunun için kişinin birkaç özel eşyasının veya vücut parçasının büyüler için yeterli olduğu bilinmektedir. Uzaktan büyü nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır vb. sorular için alternatif birçok yanı verilebilir. Bu tip uzaktan büyüler için:

Kişinin fotoğrafı,

Vücut parçaları (tırnak, saç teli, kıl vb.),

Kıyafet veya özel eşyaları vb.

Ürünler yeterli olmaktadır.

Uzaktan yapılan büyülerin tesirleri ve etki süreleri diğer büyülerle hemen hemen aynıdır. Fakat işinin ehli kimseler tarafından bu büyülerin yapılması büyük önem taşır.

Büyü Yapmanın Tehlikeleri Nelerdir?

Büyüler her zaman için yaptıran ve büyü yapılan kişi için çeşitli riskler taşımaktadır. Büyülerin yapımında ortaya çıkan bu riskler çoğu zaman yanlış tılsım ve malzeme kullanımı ile ortaya çıkar. Bilindiği üzere yapılan birçok büyüde uhrevi bazı varlıklar etkili olmaktadır. Zaman zaman insanlara da zarar verebilen bu varlıkların doğru yönlendirilmesi oldukça önemlidir. Büyü yapmak tehlikeli midir, ne tür etkilere sahiptir gibi sorular sizin büyü yaptırmadan önce cevabını mutlaka öğrenmeniz gereken sorulardır. Havas ve derin diğer ilimlerde uzmanlaşan kişilerden alçağınız yardımla hiçbir tehlike ile karşılaşmadan büyü yaptırabilirsiniz.

İşte tüm büyü çeşitleri ve belirtileri

Büyü bir insanın beynini ve kalbini onun izni olmadan yönlendiren bir nevi mekanizmadır. Büyü belirtileri ve büyü çeşitleri hakkında en detaylı bilgilere şuan ulaşmaktasınız. Çünkü “büyü” İnsanoğlunun var olduğu günden beridir bilinen ve yapılan bir uygulamadır. Bu gizli ilim yıllar boyunca insanların dikkatlerini çekmeyi başarmıştır. Ancak medyum hocalar hariç herkes için gizemini bugünde halen daha devam ettirmektedir.

Büyülerin birçok çeşidi ve türü vardır. iyi niyetle yapılanlara ak büyü denirken, kötü niyetle yapılanlarına ise kara büyü denilmektedir. İnsanların hayrına, iyiliğine ve yararına olacak ak büyüleri gerçek, alanında uzman olan medyum hoca efendiler yapmaktadır. Kara büyü diye anılan ve insanların kötülüğüne, zararına olacak çalışmaları yapan kişilere de medyum denilmektedir. Çünkü gerçek hoca yeteneklerini ve yüksek ilmini ancak insanların yararı ve iyiliği için kullanırlar. Bu yüzden eğer büyü yaptırmak veya bozdurmak istiyorsanız önce iyice araştırmalı ve daha sonra yardım istemelisiniz.

Büyü Belirtileri nelerdir?

Geçmişten günümüze birçok büyü çeşidinin olduğunu ve bunların yüzyıllardır yapıla geldiğini bilmekteyiz. Bize büyü yapıldı mı korkusu bulunduğunu bilmekteyiz. Sizden gelen mesajlarda hangi büyünün ne olduğu, nasıl yapıldığı ve nasıl bozulduğu haricinde; büyü yapılan kişinin nasıl anlayacağını sormaktasınız. Kişiye yapılan büyünün ne olduğunu anlamak kolay bir iş değildir. Bir kişiye büyü yapılıp yapılmadığını; yapıldıysa hangi türde bir büyü belirtileri olduğunu anlamak çaba gerektirir. Medyumluk mesleğinde yıllardır çalışan biri olarak emek ve deneyim isteyen bir beceri olduğunu söylemeden geçemeyeceğim sevgili dostlar.

Büyü belirtileri etkisinin en önemlisi şüphe duymak dahi kişilerin ruh sağlığını olumsuz etkilemektedir. Başınıza gelen her olumsuz veya kötü olayı büyü yapıldığına bağlamak da büyük bir hatadır ve ruh sağlığının negatif yönde etkilendiğinin göstergesidir. Aile, iş veya aşk hayatında her zamanki gibi davrandığınız halde çevrenizdekilerin size her zamankinden farklı bir şekilde davrandığı zaman büyüden şüphelenebilirsiniz. Fakat yine de çabuk karar verip korkmamak gerekir. Hızlı verilen kararlar genelde yanlıştır. Zaten çoğunlukla büyü yapılan kişi kendisine büyü yapıldığını anlayamaz ve kendisine büyü yapıldığını kabul etmez.

Büyü Belirtileri aşağıda bazı örnekleri verilerek açıklanmıştır.

Üzerinizde kötü bir enerjinin olduğunu hissetmek

Uykuya geçememek, uykuda bir yerden düşüyormuş hissi nedeniyle sıçrayarak uyanmak, devamlı uykusuzluk hali.

Sebepsiz gerginlik, stres ve aşırı sinirlilik hali

Sürekli ellerini yıkama, kapı kolunu peçeteyle tutma veya oturduğu yeri silmeden oturmama gibi temizlik takıntıları

Günlük hayatta sevdiği ve yaptığı rutin şeylerden hoşlanmamak

Kuran-ı Kerim dinlenirken yada okunan yerde duramamak

Yalnız kalmaktan korkmak.

Ellerini sürekli oynatmak ( Elindeki yüzüğü çevirme, eklemlerini kütletmek, önceden alışkanlığı olmadığı halde teşbih gibi şeyler taşımak.)

Sürekli yabancılar yada cinler tarafından takip ediliyormuş hissi

Aşırı derecede unutkanlık ve umutsuzluk hissi

Girdiği ortamda karartı görme, farklı kokular duyma

Nefes alamayacak şekilde boğuluyormuş hissi yaşamak

Kendini sürekli yorgun ve uykusuz hissederek huzursuz olma

Sabah uyandığında el ve kollarda uyuşukluk hissetmek

Ayak tabanlarında yanma, gözlerde şişlik ve ağrı yada nedensiz baş ağrıları

Asosyallik derecesinde içine kapanıklık hali

Farkında olmadan sürekli saçlarıyla oynamak

Konuşma sesleri duyma, kulakların sık sık çınlaması

Korkutucu rüyalar görmeye başlamak

Daha önce olmamasına rağmen yükseklik, karanlık veya kapalı alan fobisi oluşması

Kekelemek, ne konuşacağını unutmak

Rüyada vahşi hayvanların saldırısına uğradığını görmek

Bir kişiye aşırı derecede bağlanmak ve tüm olumsuzluklara rağmen kopamamak

Eğer bu belirtiler görülüyorsa bunun fark edilir fark edilmez uzman Aslan Hoca efendiye gidilip danışılması gereklidir. Büyü belirtileri sayesinde erkenden yapıldığı anlaşılırsa çözüm kesin ve çabuk olabilir. Böylece; kişi kendisini rahat ve kısa sürede toparlar. Tüm bu olumsuz durumlarda medyum Aslan Hoca olarak bana ulaşabilirsiniz sevgili dostlar.

Büyü çeşitleri ne zamandan beri var?

Büyü çeşitleri çok eski zamanlardan beridir bilinen ve uygulanan bir işlemdir. Doğaüstü olaylara ve güçlere her dönem olduğu gibi günümüzde de çok fazla değer ve önem verilmekte ve birçok kişinin dikkatini çekmeyi başarmaktadır. Büyü yapılan kişinin iradesi etki altına alınmak için yapıldığını daha önceden anlattım. İyi niyetle yapılanları olduğu gibi kötü niyetle yapılanları da vardır. Büyü kişilere özel olarak hazırlanır. Bu yüzden bir kişi için yapılan büyü bir başkasında işe yaramaz. Büyülerin kısa süreli olanları olduğu gibi aynı zamanda uzun süreli ve ömürlük olanları da vardır. Büyünün süresi yardım isteyen kişinin istekleri ve amacı doğrultusunda değişkenlik gösterir. Aynı zamanda büyüyü yapan medyumun yetenekleri ve ilmi derecesi ile de doğrudan alakalıdır.

​​​​​​​Büyü çeşitleri çok fazladır. Birçok nedene ve sebebe bağlı olarak büyü yapılabilir. Aşk, evlilik, sosyal, maddi ve manevi tüm sorunların çözümü için mutlaka bir işlem ve büyü türü bulunur. Aşk hayatında acı çekenler, ayrılık yaşayanlar için aşk büyüleri uygulanmaktadır. Aynı zamanda evinde huzursuzluk, geçimsizlik yaşayanlar, eşleri ile aralarında soğukluk olanlar içinde bağlama büyüleri yapılmaktadır. Evinde bereketsizlik bulunan, rızk kapıları kapalı olanlar, işyerinde veya evde para sıkıntısı yaşayanlar için ise bereket büyüleri yapılmaktadır. Aynı zamanda bu büyüler kendi aralarında da çeşitli türlere ayrılır. Sorun için gelen kişinin sıkıntısına göre yapılan işlem de değişir. Aynı zamanda kısmeti kapalı olanlar içinde çeşitli büyüler yapılarak evlenmeleri ve kısmetlerinin açılması sağlanmaktadır. Bunun dışında ise bazı büyüler koruma amaçlı olarak yapılabilmektedir. Kötü niyetli cinlerden veya şeytanın şerrinden korunmak için koruyucu büyüler yapılmaktadır.

Her insan çeşitli zamanlarda sıkıntılar ve sorunlar yaşayabilir. Sorunlarınızın geçmesini oturup beklemek yerine uzman medyumlar aracılığı ile yardım alarak sorununuzu kısa süre içinde halledebilir ve huzura erebilirsiniz. Çünkü sorunlar zaman geçtikçe düzelmez aksine sizin felakete götürebilir. Bu yüzden sorunlarınızı büyümeden medyumlardan yardım alarak kısa süre içinde çözüme kavuşturabilirsiniz.